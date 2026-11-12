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Jelena Banjac saopštila je da od danas nije članica Pokreta slobodnih građana, kao i da izlazak iz stranke podrazumeva i izlazak iz odborničke grupe Zeleno levi front-Pokret slobodnih građana u Skupštini grada Beograda.

Ona je u pismu medijima obrazložila da postoji više razloga zbog kojih je donela odluku da posle četiri godine napusti stranku.

- Jedna od ključnih vrednosti Pokreta slobodnih građana je ideja ravnopravnosti i borbe za ljudska prava. Na tom ispitu smo pali onog trenutka kada su relativizovane tvrdnje o uznemiravanju žena, kao i odnosu prema ženama u organizaciji - navela je Banjac u saopštenju.

Ističe da "oni koji su direktno za to optuženi, uz iznošenje dokaza, nažalost nisu odgovarali".

- To znači da pojam odgovornosti ne postoji i praktično organizaciju izjednačava sa onima protiv kojih se sve ove godine borimo. Ovo je samo jedan od primera kako prolaze žene funkcionerke u našoj organizaciji - diskreditacije na osnovu pola, načina dolaska do funkcija i targetiranje sve dok se žene ne povuku - dodaje Banjac u saopštenju.

Ona navodi i kada se govori o političkom delovanju, "Pokret slobodnih građana je propustio šansu da se pomakne sa nivoa statističke greške".

To se, kako ocenjuje dogodilo između ostalog zbog načina na koji je organizacija vođena, netransparentnosti u donošenju odluka, konstantnom kršenju Statuta od strane rukovodstva i u krajnjoj liniji kršenju principa demokratije.

- Niz odluka, još pre izbornog procesa koji je iza nas, dovele su do toga da je naša organizacija potpuno devastirana iznutra, a da oni koji su za to direktno odgovorni nemaju nameru da tu odgovornost i podnesu - navela je Banjac.

Ona tvrdi i da je zbog iznošenja stavova koji zastupaju politiku stranke vrlo često bila izložena pretnjama i pritiscima.

- Najčešće su se oni ticali tema poput odnosa prema ratovima devedesetih, članstva Srbije u NATO, zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Jedan od takvih slučajeva je bilo i moj jasan i nedvosmisleni stav da je Ratko Mladić ratni zločinac i upravo zbog toga je krenuo višemesečni pritisak u vidu pretnji silovanjem, pretnji da se zna gde živim i krećem se, ali i hiljade uvreda - ističe Banjac i dodaje:

- Stranka čija sam članica bila ni u jednom od ovih slučajeva nije stala uz mene, niti mi je pružila bilo kakav vid zaštite i podrške. U poslednjem slučaju koji se tiče pretnji silovanjem koje sam dobila, Pokret slobodnih građana je objavio šturo saopštenje u kome mi se ime i ne pominje. U tom trenutku sam, kao žena i kao članica stranke, ostala sama i na vetrometini, bez apsolutno ikakve zaštite - kazala je ona.