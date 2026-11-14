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Predsednik SNS Miloš Vučević ocenio je danas da je period nakon izbora obeležen propadanjem Srbije i terorom nad građanima.

- Ne može jedan trenutak da se izdvoji. Ovih tri i po nedelje, gotovo četiri nedelje, moraju da se posmatraju kao jedinstven proces propadanja Srbije i bukvalno terora nad građanima Srbije, nametanje jednoumlja i zabrane slobode misli, govora, okupljanja, slobode medija - rekao je Vučević na Instagramu.

Prema njegovom mišljenju ono što je neverovatno i apsolutno neprihvatljivo, jeste što pobednici izbora ne preuzimaju formalnu odgovornost.