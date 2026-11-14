"PERIOD NAKON IZBORA OBELEŽEN JE PROPADANJEM SRBIJE"! Vučević: Bukvalno teror nad građanima (VIDEO)
Predsednik SNS Miloš Vučević ocenio je danas da je period nakon izbora obeležen propadanjem Srbije i terorom nad građanima.
- Ne može jedan trenutak da se izdvoji. Ovih tri i po nedelje, gotovo četiri nedelje, moraju da se posmatraju kao jedinstven proces propadanja Srbije i bukvalno terora nad građanima Srbije, nametanje jednoumlja i zabrane slobode misli, govora, okupljanja, slobode medija - rekao je Vučević na Instagramu.
Prema njegovom mišljenju ono što je neverovatno i apsolutno neprihvatljivo, jeste što pobednici izbora ne preuzimaju formalnu odgovornost.
- Znači, oni treba da vrše vlast i da budu odgovorni za državu. Oni ne preuzimaju formalnu odgovornost, suštinski vode državu i sve nam se dešava ovo što imamo. Znači, nevođenje države, nerešavanje državnih pitanja, nego bukvalno osveta, koja nije prava reč, jer njima niko ništa slično nije radio - rekao je Vučević.