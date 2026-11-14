JOŠ JEDAN DIPLOMATSKI SUSRET STUDENTSKE LISTE Evo sa kim se sastaju danas u Beogradu: Član je Evropskog parlamenta iz italijanske partije Pet zvezda
Studenti i kandidat Studentske liste Mario Reljanović sastaće se sa poslanikom Evropskog parlamenta iz parlamentarne grupe Levica i članom italijanskog Pokreta pet zvezda, najavio je danas Studentski pokret.
U saopštenju nije navedeno ime evroposlanika, ali budući u Beogradu danas boravi poslanik grupe Levica Danilo Dela Vale, pretpostavlja se da je reč o sastanku sa tim italijanskim političarem, članom stranke na čujem je čelu bivši premijer Italije Đuzepe Konte
Sastanak je organizovan na poziv Centra za politike emancipacije.
Poseta Beogradu organizovana je kako bi se evropski poslanik bliže upoznao sa aktuelnom političkom i socioekonomskom situacijom u Srbiji, posebno u kontekstu procesa evropskih integracija. Tokom posete planirani su razgovori sa predstavnicima sindikata, medija i akademske zajednice.
- Smatramo da je važno da o situaciji u Srbiji razgovaramo sa predstavnicima međunarodne zajednice i da im neposredno prenesemo naša iskustva, stavove i poglede na budućnost zemlje - naveli su studenti u blokadi i dodali da su otvoreni za razgovore sa svima koji su zainteresovani da čuju njihove stavove i sa njima razmene mišljenja.
- Međunarodnu saradnju vidimo kao priliku za razmenu iskustava, izgradnju partnerstava i bolje razumevanje prilika u Srbiji. U tim razgovorima polazimo od sopstvenih stavova i potreba građana, čiji glas i poverenje predstavljaju osnovu našeg delovanja - dodaje se u saopštenju.