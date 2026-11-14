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Studenti i kandidat Studentske liste Mario Reljanović sastaće se sa poslanikom Evropskog parlamenta iz parlamentarne grupe Levica i članom italijanskog Pokreta pet zvezda, najavio je danas Studentski pokret.

U saopštenju nije navedeno ime evroposlanika, ali budući u Beogradu danas boravi poslanik grupe Levica Danilo Dela Vale, pretpostavlja se da je reč o sastanku sa tim italijanskim političarem, članom stranke na čujem je čelu bivši premijer Italije Đuzepe Konte

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Danilo Dela Vale Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sastanak je organizovan na poziv Centra za politike emancipacije.

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Poseta Beogradu organizovana je kako bi se evropski poslanik bliže upoznao sa aktuelnom političkom i socioekonomskom situacijom u Srbiji, posebno u kontekstu procesa evropskih integracija. Tokom posete planirani su razgovori sa predstavnicima sindikata, medija i akademske zajednice.

- Smatramo da je važno da o situaciji u Srbiji razgovaramo sa predstavnicima međunarodne zajednice i da im neposredno prenesemo naša iskustva, stavove i poglede na budućnost zemlje - naveli su studenti u blokadi i dodali da su otvoreni za razgovore sa svima koji su zainteresovani da čuju njihove stavove i sa njima razmene mišljenja.

- Međunarodnu saradnju vidimo kao priliku za razmenu iskustava, izgradnju partnerstava i bolje razumevanje prilika u Srbiji. U tim razgovorima polazimo od sopstvenih stavova i potreba građana, čiji glas i poverenje predstavljaju osnovu našeg delovanja - dodaje se u saopštenju.

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