Slušaj vest

Studenti i kandidat Studentske liste Mario Reljanović sastaće se sa poslanikom Evropskog parlamenta iz parlamentarne grupe Levica i članom italijanskog Pokreta pet zvezda, najavio je danas Studentski pokret.

U saopštenju nije navedeno ime evroposlanika, ali budući u Beogradu danas boravi poslanik grupe Levica Danilo Dela Vale, pretpostavlja se da je reč o sastanku sa tim italijanskim političarem, članom stranke na čujem je čelu bivši premijer Italije Đuzepe Konte

Danilo Dela Vale Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sastanak je organizovan na poziv Centra za politike emancipacije.

Poseta Beogradu organizovana je kako bi se evropski poslanik bliže upoznao sa aktuelnom političkom i socioekonomskom situacijom u Srbiji, posebno u kontekstu procesa evropskih integracija. Tokom posete planirani su razgovori sa predstavnicima sindikata, medija i akademske zajednice.

- Smatramo da je važno da o situaciji u Srbiji razgovaramo sa predstavnicima međunarodne zajednice i da im neposredno prenesemo naša iskustva, stavove i poglede na budućnost zemlje - naveli su studenti u blokadi i dodali da su otvoreni za razgovore sa svima koji su zainteresovani da čuju njihove stavove i sa njima razmene mišljenja.