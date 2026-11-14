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Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas komentarisao je susret koji je 2. novembra u Briselu održan između predstavnika Studentske liste i evropske komesarke za proširenje Marte Kos. Đilas smatra da nije sporno što je do razgovora došlo, već to što javnost ne zna ko je u delegaciji bio i šta je bila tema sastanka.

Marta Kos Foto: Shutterstock, Dursun Aydemir / AFP / Profimedia

- Zaista je neverovatno da niko ne sme da pita, recimo, ko je bio u delegaciji koja se 2. novembra u Briselu srela sa Martom Kos. Nisu ti ljudi išli da se vide sa nekim kriminalcima, nekim tim Zvicerima, naslednicima Pabla Eskobara. Nego su išli u Brisel da razgovaraju sa ženom koja se ispred Evropske komisije bavi Srbijom - poručio je Đilas u video obraćanju.

On je dodao da se "svašta piše po mrežama".

- Pominje se ime jednog poslanika sa Studentske liste koji je navodno bio kandidat za najviše funkcije, ali je zbog tog sastanka navodno vetiran. Ali okej, mislim nije okej ali imaju pravo na to, Ali zašto niko ne sme da pita od novinara ko je bio u Brislu i o čemu se tamo razgovaralo. Pa šta je tu sporno? - upitao je Đilas.

On je dodao da je najnormalnije da lista koja je osvojila vlast u Srbiji i "ostvarila tako fascinantnu pobedu " razgovara sa Evropom i sa Martom Kos.