"ZAŠTO NIKO NE SME DA PITA KO JE BIO U BRISELU?" Đilas o susretu Studentske liste sa Martom Kos: Pa nisu išli kod Zvicera i Eskobara (VIDEO)
Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas komentarisao je susret koji je 2. novembra u Briselu održan između predstavnika Studentske liste i evropske komesarke za proširenje Marte Kos. Đilas smatra da nije sporno što je do razgovora došlo, već to što javnost ne zna ko je u delegaciji bio i šta je bila tema sastanka.
- Zaista je neverovatno da niko ne sme da pita, recimo, ko je bio u delegaciji koja se 2. novembra u Briselu srela sa Martom Kos. Nisu ti ljudi išli da se vide sa nekim kriminalcima, nekim tim Zvicerima, naslednicima Pabla Eskobara. Nego su išli u Brisel da razgovaraju sa ženom koja se ispred Evropske komisije bavi Srbijom - poručio je Đilas u video obraćanju.
On je dodao da se "svašta piše po mrežama".
- Pominje se ime jednog poslanika sa Studentske liste koji je navodno bio kandidat za najviše funkcije, ali je zbog tog sastanka navodno vetiran. Ali okej, mislim nije okej ali imaju pravo na to, Ali zašto niko ne sme da pita od novinara ko je bio u Brislu i o čemu se tamo razgovaralo. Pa šta je tu sporno? - upitao je Đilas.
On je dodao da je najnormalnije da lista koja je osvojila vlast u Srbiji i "ostvarila tako fascinantnu pobedu " razgovara sa Evropom i sa Martom Kos.
- Kao što je najnormalnije da njeni predstavnici odu u Moskvu, ako hoće da ih prime, i razgovaraju o gasnom aranžmanu, jer sadašnji važi samo do 31. decembra. To su normalne stvari. Ono što nije normalno je da se o tim stvarima ne priča i da niko ne sme da pita - zaključio je Dragan Đilas.