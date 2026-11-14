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Nakon što je predsednik SSP Dragan Đilas kritikovao manjak informacija o sastanku predstavnika Studentske liste sa Martom Kos u Briselu, 2. novembra, oglasio se Savez slobodnih sindikata Srbije poručivši Đilasu da "pre nego što kritkuje studente prvo položi račun za svoju politiku". A onda se opet oglasio Dragan Đilas i poručio tom sindikatu da je "lažni sindikat" povezan sa do juče vladajućom Srpskom naprednom strankom.

Predsednik Saveza slobodnih sindikata Srbije Nebojša Aleksić uputio je javno pismo lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu, povodom njegovih kritika na račun Studentske liste i sastanka njenih predstavnika sa evropskom komesarkom Martom Kos.

Aleksić je poručio da sindikat podržava studente bez interesa i političkih pogodbi, ali i optužio Đilasa da izbegava odgovornost za sopstvene političke poteze i rezultate opozicije.

Aleksić je u pismu, datiranom 14. novembra 2026. godine, naveo da Savez slobodnih sindikata Srbije stoji uz Studentsku listu i da neće ćutati na pokušaje njene diskreditacije, bez obzira na to da li kritike dolaze od predstavnika vlasti ili opozicije.

-Javnost ima pravo da zna ko razgovara u njeno ime i o čemu. Ali to pravo važi i kada ste Vi u pitanju. Transparentnost je obaveza koja mora jednako važiti za sve, poručio je Aleksić.

On je podsetio na sastanak Đilasa i predsednika Srbije Aleksandra Vučića 11. aprila 2022. godine, nakon beogradskih izbora, zahtevajući od lidera SSP-a da objavi svu raspoloživu dokumentaciju o tom razgovoru.

- Sada, kada od drugih zahtevate detalje njihovih razgovora, objavite svu raspoloživu dokumentaciju o sopstvenom: beleške, eventualni zapisnik ili transkript, ukoliko postoje. Objasnite šta je konkretno dogovoreno i šta su od tog razgovora dobili građani koji su glasali za promenu vlasti - naveo je Aleksić.

"Delovali ste kao trojanski konj opozicije"

U pismu je pomenuo i ranije javne tvrdnje bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da su Đilas i Bojan Pajtić 2012. godine zagovarali mogućnost lokalnih koalicija sa Srpskom naprednom strankom. Aleksić je pozvao Đilasa da se o tim tvrdnjama izjasni.

Predsednik Saveza slobodnih sindikata Srbije Nebojša Aleksić uputio je javno pismo lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu Foto: Printscreen

Jedna od najoštrijih poruka u pismu odnosi se na Aleksićevu ocenu Đilasovog političkog delovanja. On je lidera SSP-a optužio da su njegovi potezi često više koristili opstanku aktuelne vlasti nego njenoj smeni.

- Posle ličnog iskustva saradnje sa Vama i sagledavanja posledica Vaše politike, naš politički utisak je da ste delovali kao 'trojanski konj' opozicije: da su Vaši potezi često više koristili opstanku režima nego njegovoj smeni. To je naša ocena političkih posledica Vašeg delovanja“, napisao je Aleksić.

Đilas: Aleksić isključen iz SSP jer je vređao žene

Nakon toga na Iksu se oglasio Dragan Đilas, obrazivši se na početku objave portalu Nova koji je preneo odgovor Nebojše Aleksića na Đilasove komentare o sastanku u Briselu,optužujući redakciju da nije objavila njegovu izjavu i da je čitaocima plasirala, kako tvrdi, niz neistina o njemu.

Đilas je izneo i niz tvrdnji o Aleksiću, navodeći da je ranije bio član SSP-a, da je isključen iz stranke, a potom pristupio SNS-u i u dogovoru sa Goranom Vesićem osnovao sindikat čiji je predsednik. Takođe je tvrdio da je Aleksićev sin njegov zamenik i da je Aleksić ranije javno podržavao SNS i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Govoreći o sopstvenoj izjavi koja je izazvala reakciju, Đilas je odbacio tvrdnje da je napadao studente.