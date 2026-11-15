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Doktor, političar, lider pokreta "Mi - snaga naroda" Branimir Nestorović govorio je u intervjuu za Kurir o dramatičnom zdravstvenom periodu kroz koji je nedavno prošao, otkrivši da je proveo više od mesec dana na bolničkom lečenju, kao i da je u jednom trenutku bio životno ugrožen i priključen na aparate.

Kako je naveo, najkritičniji period trajao je dva dana, nakon čega je njegovo stanje stabilizovano.

- Završio sam u bolnici i, bogami, jedno 48 sati je bilo veoma gusto. Bio sam intubiran i tako dalje. Posle nekoliko dana, kada više nisam bio u životnoj opasnosti, premešten sam na drugo odeljenje i lečenje je bilo dosta uspešno, kao što se, čini mi se, možda i vidi sada - rekao nam je kroz smeh Nestorović.

Dugotrajno bolničko lečenje ostavilo je i vidljive fizičke posledice, pre svega veliki gubitak telesne težine, zbog čega je morao ponovo da uči da hoda i postepeno se vraća u formu.

- Neposredna posledica je bila to što sam izgubio jako mnogo kilograma, jer nisam jeo, a tu je i samo ležanje. Interesantno je kako posle tri-četiri nedelje ležanja u krevetu prohodavaš kao dete i jedeš samo da bi povratio kilažu. Ali dobro, ljudski život je sastavljen od svega i svačega. Meni je ovo drugi put da sam bio u takvoj situaciji, prvi put je doduše bilo pre 30 godina - rekao je i istakao da ga je borba za život navela da preispita prioritete.

Ipak, kaže da su mu mnogi iz okruženja savetovali da se nakon oporavka povuče iz javnog i političkog života.