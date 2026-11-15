Slušaj vest

Bio je na onoj tankoj liniji između života i smrti. I uspeo da pobedi, iako su ga mnogi već otpisali. Istovremeno, njegovom pokretu Mi - snaga naroda pretila je politička smrt. I u toj borbi, borbi neke druge vrste, smrt je izgubila. Pokret je opstao, iako na izbore nije izašao, a doktor Branimir Nestorović za Kurir govori o teškim danima koje je ostavio iza sebe.

U međuvremenu, naš sagovornik istakao je i predsedničku kandidaturu, uveren da je u svakom pogledu spreman i sposoban da tu političku trku istrči.

Bili ste u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Kako se sad osećate? Fizički ste se dosta promenili...

- Jeste, bio sam veoma bolestan i dosta sam smršao jer nedeljama nisam mogao da jedem. Zanimljivo je kako posle mesec dana bukvalno ponovo učiš da hodaš i polako vraćaš snagu i kondiciju. Pričalo se svašta, pa i da su me otrovali, ali najvažnije je da sam sad zaista dobro. Ovo mi je drugi put u životu da sam se našao u ovakvoj situaciji. Kao lekar, na smrt gledam kao na sastavni deo života i posla, pa se nisam plašio, čak sam još prošle godine pripremio spisak gde se šta nalazi u kući i obezbedio grobno mesto, što je mnogima bilo smešno, ali ja život ne shvatam preozbiljno.

Mnogi su mi savetovali da se povučem iz politike pošto sam ostvaren i finansijski nezavisan čovek i ne moram ništa radim. Međutim, ne možete tek tako da napustite nešto u šta ste uložili godine rada, pogotovo sad kad smo ostvarili cilj da postanemo relevantna politička snaga u Srbiji. U svakom slučaju, sad sam baš dobro, treba vremena da povratim fizičku kondiciju, neke stvari koje su mi bile knap sad su mi velike, ali dobro, bitno je da se sad dobro osećam.

Branimir Nestorović, intervju za Kurir Foto: Kurir

Vaš pokret nije učestvovao na parlamentarnim izborima. Zvanično se pominjalo Vaše zdravstveno stanje, dok ste kasnije govorili i o unutrašnjim previranjima i opstrukcijama. Koji je zapravo bio ključni razlog za odluku da ne izađete na izbore?

- To je bilo ovako... Sutradan posle naše skupštine, ljudi koji nisu pripadali pokretu, a koji su i dalje koristili naše ime, podneli su RIK-u jedan čudan papir. Bio je to falsifikat s lažnim pečatom koji su sami napravili. Zbog toga smo protiv njih podneli krivičnu prijavu. Oni su obavestili RIK da mi nećemo učestvovati na izborima, što je zaista jedna neobična priča. Taj dokument su prosledili i beležničkoj komori, koja nam je potom onemogućila da skupljamo potpise.

RIK se na to oglušio. Mi smo pre deset dana, pošto izborni proces još nije bio završen, ponovo uputili dopis RIK-u da su izbori nelegalni, jer smo na osnovu falsifikovanog dokumenta praktično onemogućeni da učestvujemo. Niko nije reagovao, ali dobro, nismo to ni očekivali.

Nisu ovo bili klasični izbori, ovo je bio referendum za i protiv Vučića

Ono što je meni bilo najvažnije jeste da se to previranje u vrhu pokreta nije odrazilo na članstvo. Samo u tri odbora imali smo manji broj ljudi koji su napustili pokret, dok nam poslednjih dana dolaze novi ljudi, imamo čak 20 odsto novih članova. Situacija u Srbiji je veoma nestabilna i mislim da će vrlo brzo biti novih izbora. Mi se spremamo za predsedničke izbore, što nam je važno da bismo podigli vidljivost, jer sam ja dve i po godine bio zabranjen, mogao sam da pričam o koroni i o tome kako biti zdrav, međutim, o politici veoma malo. Sad će velike televizije morati da me pozovu, pa ćemo podići vidljivost. Čak 80 odsto ljudi u Srbiji je protiv NATO i protiv priznanja Kosova, a ti ljudi trenutno nemaju svoje prave predstavnike u parlamentu.

Šta je prema Vašem mišljenu bilo presudno za pobedu Studentske liste 25. oktobra?

- Nisu ovo bili klasični izbori, ovo je bio referendum za i protiv Vučića. On je, kao i svaki vladar koji je autokrata, došao u trenutak kada veliki broj ljudi jednostavno više želi da ga ne gleda. Preterao je sa tim stalnim obraćanjima. Setimo se perioda od 2000. do 2012. godine, kada su 'žuti' bili na vlasti. Sve je isto radio kao Boris Tadić - svaki dnevnik je počinjao sa njim, dok su posle 5. oktobra Đinđić i Koštunica bili u konfliktu, pa su se merile sekunde koliko je ko bio u programu.

Ja sam još prošle godine rekao, i zbog toga prošao kroz toplog zeca, da smatram da ne treba organizovati ovakve izbore, već da se postigne dogovor o mirnoj tranziciji vlasti. Već tada je bilo jasno da SNS ne može da pobedi i Vučić je to znao.Zato mislim da je ovde u pitanju neka vrsta dogovora, jer su ovi izbori napravili nepotrebne tenzije u društvu koje će se samo produbljivati. Jedno istraživanje javnog mnjenja iz maja, koje nikad nije objavljeno, pokazalo je da 50 i nešto odsto ljudi nikad ne bi glasalo za Vučića, i tada je bilo jasno da on to zna.

Koji je onda scenario bio bolji od izbora?

Branimir Nestorović: Mislim da će prvo krenuti u izbacivanje kineskih firmi iz Srbije Foto: Kurir

- Mislim da je bolji put bio da se formira neka tehnička vlada koja bi tokom nekoliko meseci preuzela funkcije, snimila stanje u ekonomiji, pripremila nove izbore i tek onda bi se izašlo na njih. Pošto to nije bio scenario, išlo se na ovu referendumsku atmosferu. Što se tiče Studentske liste, to je nešto veoma šareno, od krajnje levih do krajnje desnih. Tu imate one koji su za revolucionarne metode, a imate i jedan manji patriotski deo. Oni koji su pravili taj spisak morali su da ubace i patriote, jer bez tog naboja ne bi mogli da prođu, pošto je Srbima važna država. Začudilo me je što je Milo Lompar pristao na tu igru, jer je bilo jasno da će ga skloniti, a morao je da zna ko kadrira tu listu. Dušan Petrović i Bojan Pajtić su najvećim delom birali ljude za nju. Možda tu ima svega dvadesetak ljudi koji su patriotski orijentisani.

SNS će padati, iz Studentske liste nastaće neke nove stranke

Međutim, napravili su grešku jer su te ljude pustili u javnost pri kraju kampanje - da bi pokazali kako nisu svi probriselski i da bi izazvali oduševljenje naroda - a ti ljudi sada neće pristati da budu ikebane i fikusi. Pritom, Studentska lista je grupa građana, ona nema nikakav formalno-pravni način da jedinstveno funkcioniše u parlamentu, jer je svaki poslanik vlasnik svog mandata.

Koji će im biti prvi potezi?

- Čim se formira vlada, videćemo šta će raditi. Mislim da će prvo krenuti u izbacivanje kineskih firmi iz Srbije, i to pod plaštom ekologije. Ne smeta im "Rio Tinto", a smetaju im Kinezi u Boru, koji tamo samo kopaju rudu i ne prerađuju je, ekološka šteta je daleko manja. Pretpostavljam da će ići i na distanciranje od Rusije, a nije nemoguće ni ono što se već pominjalo, dakle, da pošaljemo 5.000 vojnika da ratuju protiv Rusije. Međutim, mi neke stvari ne možemo da preskačemo. Uvođenje sankcija Rusiji automatski nas stavlja na listu neprijateljskih zemalja, cena gasa skače istog trenutka, nema grejanja, fabrike se pakuju i odlaze, mi to ne možemo da izdržimo. Bilo mi je zanimljivo kad je jedna grupa sa Studentske liste rekla da će ići u Moskvu na pregovore, a Rusi su im odmah poručili da prvo žele da vide vladu i ko je tu zaista odgovoran. Takođe, moramo biti veoma oprezni, jer za dve godine EU više neće postojati kao relevantan faktor, ona ni sad ne postoji. Od tri svetske sile, dve su nam izrazito prijateljske, to su Rusija i Kina, dok nam Amerika nije neprijateljska, ali ne znam ni koliko je prijateljska. Vučić je bio majstor balansiranja, malo je davao jednima, malo drugima i to je vešto radio.

U Skupštinu su praktično ušla samo dva velika tabora. Kakve sednice očekujete, šta ćemo gledati?

- To je samo trenutno stanje, SNS će padati. Ako gledamo po analogiji s Mađarskom, Orban je imao 36 odsto na izborima kad je izgubio, a sad je, prema istraživanjima, na 24 odsto. To je prirodan proces: povlače se finansijeri, osipaju se stranke, nema više resursa. Neko se razočara, neko odstupi. S druge strane, i ova nova grupacija će se u nekom narednom periodu verovatno podeliti na više poslaničkih klubova. Kako uopšte možete da zamislite glasanje u Skupštini ako dođe do pitanja ili referenduma o sankcijama Rusiji? Kako da taj patriotski blok unutar nje glasa za tako nešto? Na duge staze, to će se neminovno podeliti, tu već postoje tri ili četiri grupacije koje će formirati zasebne klubove, iz čega će nastati i neke nove stranke, pa ćemo videti šta će se dalje dešavati.

Šta očekujete od budućeg programa te liste i da li će uspeti da održe "obećanja" koja su dali građanima, poput neuvođenja sankcija Rusiji, nepriznavanja Kosova i slično i drugih spoljnopolitičkih, ali i unutrašnjih pitanja? Šta bi, prema Vašem mišljenju, moglo da predstavlja najveću prepreku ili izazov sa kojim se moraju suočiti?

- To pre svega zavisi od toga kakve obaveze imaju prema onima koji su im pomogli da dođu na vlast. Znam više nego što bi trebalo o tome, a i sama Evropska unija je već poručila da očekuje konkretne korake u skladu sa svojom politikom - što u prevodu znači da je Kosovo nezavisno, a Rusija agresor.

Priča da smo Vučićevi je potpuno besmislena

Dalji razvoj zavisi od toga da li ti ljudi zaista žele da se ozbiljno bave politikom. U EU postoje političari koji odrade ono što im se kaže i izađu iz politike. Ako je ovo za njih prolazna faza, da budu poslanici i slušaju centre moći - biće problema. Već sada vidimo trvenja i priče kako će 'studenti doneti odluku, pa će oni glasati'. Prvo, kakvi studenti, šta je 'vrhovni plenum'? To je jedna polutajanstvena organizacija, što je možda bilo zanimljivo dok su bili opozicija, ali oni su sada vlast.

Kako vidite budućnost onih prethodnih opozicionih stranaka koje su stale iza Studentske liste, zapravo, ima li budućnosti za njih?

Branimir Nestorović Foto: Kurir

- Mislim da za njih nema budućnosti. Da su bar bili blizu cenzusa, pa i nekako, ali ovo je bilo toliko loše i demotivišuće za članstvo da je to mrtva stvar - većina tih stranaka više praktično ne postoji. Ne verujem da će se vratiti, pre će se unutar Studentske liste pregrupisati u neke nove poslaničke klubove i krenuti u drugu priču, kao što sada Ružić pokušava da osnuje novu stranku. Lako je osnovati stranku, ali opstanak je težak, jer kada niste parlamentarna stranka i nemate novac iz budžeta, jako je teško finansirati se.

Pritom, te stranke su ideološki istrošene i nedovoljno profilisane. Recimo DSS - ne možete da budete nacionalna desnica, a da podržavate liberale, što je Miloš radio. Sećam se kad smo bili u parlamentu, kaže on meni da treba podržati tu opciju, a ja mu kažem da ne mogu da podržim Đilasa i ekipu oko njega. On meni na to odgovara da to nije važno, već da je bitno samo da Vučić bude poražen. Ne može to tako.

SAIČIĆEVE TVRDNJE O VLADIKAMA VEOMA LOŠE Gde je programski i ideološki vaš pokret? - Mi smo nacionalno opredeljeni desni centar i to je prava mera. Zato smatram da je skandalozan napad na Crkvu i izjava akademika Saičića da ima svega šest dostojnih vladika. Ne znam s kojim pravom bilo ko nastupa da procenjuje vladike SPC, pogotovo što se Crkva nije mešala u izbore. Zato mislim da će nova vlada, za koju očekujem da će biti probriselska, s tek ponekim nacionalno orijentisanim pojedincem, imati ozbiljan problem da narodu objasni svoje poteze. Većina ljudi će to smatrati izdajom i pitaće se za šta su zapravo glasali i zbog čega su šetali.

1/25 Vidi galeriju Konsultacije u Skupštini Srbije Foto: Marko Kranjc

U kakvim ste vi odnosima s Vučićem?

- Mi nemamo odnos ni sa kim, niti nas je ikad iko zvao. Na beogradskim izborima s nama niko nije kontaktirao, osim Miloša Jovanovića, koji nas je nagovarao da pređemo na drugu stranu. Priča koja je lansirana, da smo mi Vučićevi, potpuno je besmislena. Pa nama je u maju, bez ikakvog obrazloženja, obustavljeno redovno finansiranje, koje nam po zakonu pripada. Imali smo mnogo udara, i iznutra i spolja, i bili smo na pravoj vetrometini. Ne očekujem da će se to promeniti, s obzirom na to da imamo jasne stavove prema Rusiji i Kosovu. Pretpostavljam da će i ova vlast nastaviti s pritiscima, samo možda malo perfidnije, mada je pitanje da li će stići da se bave nama od sopstvenih unutrašnjih problema.

BIVŠA VLAST I OPOZICIJA RADILI KOORDINISANO Ulazak vašeg pokreta u Skupštinu Srbije nakon izbora 2023. mnogo je iznenadio. S obzirom na to da niste često viđeni u skupštinskim klupama, smatrate li da ste ispunili obećanja data biračima i kako sa ove distance ocenjujete svoj tadašnji učinak? - Smatrao sam da nisam lider tipa Šešelja ili Vučića koji mora sve sam da kaže u ime stranke. Zato sam svesno davao prostor drugim ljudima iz pokreta da prate i govore u Skupštini, Jeleni Pavlović iz oblasti prava, dok je bila sa nama, ili Branku Lukiću iz ekonomije. Posle one skandalozne sednice, kad je uz učešće takozvane opozicije napravljen cirkus s polivanjem vodom i dimnim bombama, što je očigledno bilo dogovoreno, Ana Brnabić je usvojila više od 60 zakona dok su se oni polivali. Tako da smo se mi dogovorili da bojkotujemo takvu Skupštinu i podneli smo inicijativu Ustavnom sudu. Da sam bio u pravu, pokazalo se i sledeće godine, kad je na potpuno isti način usvojen budžet, s tim što je i Miloš Jovanović dao svoj doprinos s bakljama. Tu je postojala jasna koordinacija, a ja nisam želeo da budem deo toga. Skupština je bila nefunkcionalna, jednostranačka i nije radila svoj posao kako treba. Tu nema argumenata, diskusije, vreme je ograničeno i takva Skupština gubi svaki značaj. Zato sam se fokusirao na rad s pokretom, jačanje naše unutrašnje strukture i druge aktivnosti.

Najavili ste kandidaturu na predsedničkim izborima. Da li je to vaša definitivna odluka i kakav rezultat očekujete?

- Ne znam kakav rezultat da očekujem, ali sam siguran da će Evropska unija pokušati na sve načine da nas spreči i da će udariti sa svih strana. Međutim, to je sastavni deo politike, a politika zahteva izvesnu količinu lične hrabrosti. Mi smo potpuna anomalija na političkoj sceni, nastali smo kao ad hok grupa građana koja se sastala, a koja je čak imala ugrađen mehanizam samouništenja na samom početku.