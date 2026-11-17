Afera "Generalštab" mesecima je bila jedna od centralnih tema u domaćim medijima s dijametralno suprotnim stavovima o toj temi tadašnje vlasti i njenih oponenata.

Epilog je bilo odustajanje potencijalnog američkog investitora Džareda Kušnera, a od ministarke građevinarstva u tehničkom mandatu Aleksandre Sofronijević saznali smo u subotu da je ugovor sa zetom Donalda Trampa i zvanično raskinut još pre tri meseca, i to bez obaveza bilo koje strane da plati penale ili odštetu.

Protest ispred Generalštaba 11. novembra 2025. godine Foto: Boba Nikolić

Kako Kurir saznaje, objekti u samom srcu Beograda, u Ulici kneza Miloša, koje je NATO 1999. godine pretvorio u ruševine, trebalo bi da budu obnovljeni čim se za to nađe novca, a tome će prethoditi određeni pravni koraci.

Te korake praktično je najavila konzervatorka i kandidatkinja Studentske liste Estela Radonjić Živkov.

- Nije jasno zašto javnost tek sada saznaje informacije o raskidu ugovora, a stav novih vlasti je da Generalštab ostaje tu gde jeste i da je u planu njegova obnova. Prvi korak, kada bude sazvana nova Skupština, moraće da bude pravno vraćanje zaštite Generalštabu i poništavanje svih spornih odluka koje su donete. Planiramo i da podignemo kategoriju zaštite kompleksu na kulturno dobro od izuzetnog značaja. Tek tada ćemo biti mirni. Ali definitivno prvo moramo da vidimo šta je sve potpisivano, s kim, na koji način, da bismo znali kako ćemo iz toga adekvatno da izađemo, i to što pre - naglasila je Estela Radonjić Živkov u izjavi za Insajder.

Biti na oprezu

Ministarka u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je, takođe za Insajder, da je zaključak o raskidanju ugovora s Kušnerovom firmom donet u avgustu, a da formalizacija ovog procesa sledi početkom ove sedmice.

Deo donetog Vladinog zaključka o raskidanju ugovora je i nacrt ugovora kojim je predviđeno da po zaključenju prestaju sva eventualna potraživanja između ugovornih strana - pojasnila je Sofronijevićeva.

S druge strane, Estela Radonjić Živkov poručuje da je Studentska lista na oprezu jer je upitno to što se Vlada u tehničkom mandatu u svojim poslednjim danima bavi raskidanjem ugovora s Kušnerovom kompanijom.

Ona je izrazila sumnju da se u pozadini desilo nešto netransparentno, pominjući potpisivanje ugovora s nekim drugim partnerom. Izrazila je i nadu da nije u pravu što se toga tiče, uz napomenu da svakako treba biti na oprezu.

Prema informacijama Kurira, osim obnove kompleksa Generalštaba, u stručnim krugovima bliskim Studentskoj listi pominje se i buduća namena tih objekata.

Hotela i poslovnog kompleksa koji je planirao da gradi Kušner svakako neće biti, međutim, ozbiljno se razmišlja o muzejskim i drugim kulturnim sadržajima.

Sve će to ipak, kako nam je rekao jedan od sagovornika iz tog kruga, zavisiti od odluka donetih u transparentnim javnim procesima i iznosima novca koji bi mogli da budu izdvojeni u ove svrhe u bližoj i daljoj budućnosti.

Šta je planirano

Ugovor s Kušnerovom kompanijom "Atlantic Incubation Partners LLC" predviđao je, između ostalog, obavezu države Srbije da skine oznaku kulturnog nasleđa s kompleksa Generalštaba, da završi radove na rušenju objekata i da zemljište na kom se nalazi taj kompleks da u besplatan zakup na 99 godina, uz opciju besplatnog pretvaranja u pravo svojine.

Džared Kušner je u braku sa Ivankom Tramp, ćerkom Donalda Trampa Foto: Profimedia

Bilo je predviđeno i da, ukoliko Srbije ne ispuni navedene obaveze do maja 2026, američka firma može da naplati milionske troškove, što se očigledno neće dogoditi.

Valja podsetiti i da je u Skupštini Srbije usvojen poseban zakon, takozvani leks specijalis, kojim je s Generalštaba skinuta zaštita kulturnog dobra, koju je to zdanje dobilo odlukom iz 2005. godine.

HRONOLOGIJA Kompleks je građen između 1956. i 1965. godine prema projektu arhitekte Nikole Dobrovića Teško je oštećen tokom NATO bombardovanja 1999. godine (u noćima 29. aprila i 7. maja) Proglašen je za kulturno dobro (spomenik kulture) 2005. Narodna skupština usvojila je 7. novembra 2025. poseban zakon (leks specijalis) kojim je formalno ukinuto svojstvo kulturnog dobra kompleksu zgrada Generalštaba Pun naziv tog akta je Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske Od 171 prisutnog poslanika za zakon je glasalo 130, protiv je bilo 40, dok jedan poslanik nije glasao Članom 9 ovog zakona prvobitna odluka vlade iz 2005. proglašena je nevažećom i bez ikakvog pravnog dejstva

U toku suđenje Selakoviću, Jelači, Vasiću i Ivanoviću

Podsetimo, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra optuženi su ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda Aleksandar Ivanović. Suđenje je počelo 4. februara, a optuženi su se izjasnili da nisu krivi.