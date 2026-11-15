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Nakon što je Srbija zvanično raskinula ugovor sa firmom Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, koji je podrazumevao revitalizaciju kompleksa nekadašnjeg Generalštaba u Beogradu, koji prema planovima novih vlasti treba da ostane kulturno dobro, Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka ocenjuje da je to još jedno od mnogobrojnih mesta u Srbiji "pod koje može da se postavi oznaka i lupi pečat: odbranjeno".

- Ali da bi se to desilo, prethodno je bila neophodna hrabrost jedne osobe, u pitanju je ženska osoba, koja je Ekološkom ustanku dostavila dokument, tj. sporazum kojim je Vlada Srbije ovlastila Gorana Vesića da sa Kušnerima ovde pokloni zemlju na 99 godina, da bi se gradilo to što su oni planirali - rekao je Ćuta za N1 i dodao da je "onda trebalo još neko da bude još hrabriji":

- A to je ekipa - Estela (Radonjić Živkov) i njena ekipa iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koja je rešila da brani svoju struku, koju je Vučić rešio da poništi, koja je rešila da brani zakon, da brani svoj grad. I kad je pojedinac hrabar, onda taj balon straha pukne i onda dobijemo ovo, dobijemo masovnu pobunu, dobijemo ustanak.

On je dodao i da je Generalštab "spomenik hrabrosti, spomenik da je moguće da odbranimo naš grad i našu istoriju".

- Dakle, na ovom mestu se desila pobuna, i ono što je bitno: da više nikad nikome ne padne na pamet, ko god da vlada u ovoj zemlji, da može da sklapa tajne konvencije sa kojekakvim Kušnerima, sa Rio Tintom, sa Dandijima. Da to više nikome ne može da padne na pamet. I da se postupa po zakonu. Onaj ko je ovo potpisao, onaj ko je doneo lex specialis, taj je rušio državu. Za to mora da se odgovara - poručuje Ćuta.

Optužnica u slučaju Generalštab podignuta je protiv četvoro, među kojima je i odlazeći ministar kulture Nikola Selaković, a nastavak suđenja očekuje se 23. novembra, a Ćuta smatra da "ako se sad ne sprovede zakon nad svima koji su ga kršili, onda smo džaba krečili".

- I to očekuju svi građani, svih dva i nešto miliona građana koji su glasali da se konačno desi to, a to je pravna država. Dakle, ja očekujem da se svima, ne samo Selakoviću, ne samo za Generalštab, nego svima koji su brutalno kršili zakon i ovu državu pretvorili u svoju privatnu prćiju, lepo sudi po zakonu. Svakom po delima i po zaslugama. Samo po zakonu i temeljno. Ništa drugo. To se očekuje - ukazao je Ćuta.

On je rekao da su dalji planovi za Generalštab stvar struke i da očekuje da će arhitekte raspisati konkurs da se ovo zdanje vrati u prvobitno stanje, kao i da je bitno da ovo zdanje ostane Beograđanima