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Nakon što je juče javnost saznala da je odlazeća Vlada Srbije još pre tri meseca donela zaključak o raskidanju ugovora sa kompanijom Džareda Kušnera o gradnji na mestu Generalštaba, oglasili su se i predstavnici Studentske liste.

Kandidatkinja Studentske liste i konzervatorka Estela Radonjić Živkov izjavila je da nije jasno zašto javnost tek sada saznaje te informacije i saopštila stav novih vlasti da „Generalštab ostati tu gde jeste“ i da je u planu njegova obnova.

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Ministarka u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je juče za Insajder da je zaključak o raskidanju ugovora sa Kušnerovom firmom donet u avgustu, a da formalizacija ovog procesa sledi „početkom iduće nedelje“.

S druge strane, Živkov u izjavi za Insajder poručuje da je Studentska lista na oprezu jer je upitno to što se Vlada u tehničkom mandatu u svojim poslednjim danima bavi raskidanjem ugovora sa Kušnerovom kompanijom i izražava sumnju da se u pozadini desilo netransparentno potpisivanje ugovora sa nekim drugim partnerom.

Estela Radonjić Živkov Foto: MILAN OBRADOVIC/BETAPHOTO

Sofronijević je izjavila juče za Insajder da je deo donetog Vladinog Zaključka o raskidanju ugovora iz avgusta i nacrt ugovora kojim je „predviđeno da po zaključenju prestaju sva eventualna potraživanja između ugovornih strana“. Sofronijević je rekla da će redakciji Insajdera pomenuti zaključak dostaviti u ponedeljak.

Zet Donalda Trampa Džared Kušner planirao je gradnju luksuznog kompleksa na mestu Generalštaba koja je najavljena u prvoj polovini 2024. godine.Međutim, pre skoro godinu dana saopštio je da „u ovom trenutku“ od tog plana odustaje, i to nakon što je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužni predlog zbog nezakonitog ukidanja zaštite vojnom kompleksu.

Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra optuženi su ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović. Suđenje je počelo 4. februara, a optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Ugovor sa Kušnerovom kompanijom Atlantic Incubation Partners LLC, koji je za javnost bio tajan, ali ga je objavio nedeljnik Radar, predviđao je, između ostalog, obavezu države Srbije da skine oznaku kulturnog nasleđa sa kompleksa Generalštaba, da završi radove na rušenju objekata i da zemljište na kojem se nalazi taj kompleks da u besplatan zakup na 99 godina, uz opciju besplatnog pretvaranja u pravo svojine. Bilo je predviđeno i da, ukoliko Srbije ne ispuni navedene obaveze do maja 2026. godine, američka firma može da naplati milionske troškove.

Radonjić Živkov: Pitanje tajminga

Estela Radonjić Živkov postavlja pitanje tajminga – zašto se Vlada Srbije u tehničkom mandatu bavi finalizacijom raskidanja ugovora sa Kušnerom.

- Nije jasno ni zašto je Vlada sa donošenjem zaključka čekala toliko. Ako je Kušner odustao u decembru prošle godine, zašto taj zaključak nije donet tada i već uveliko raskinut ugovor? Plašim da je nešto drugo namera iza tog raskidanja. Nadam se da ipak nisam u pravu, ali u svakom slučaju treba biti obazriv. U slučaju planova za Generalštab, kao i u brojnim drugim slučajevima, sve smo saznavali na kašičicu i sve je bilo tajno: 90 odsto ugovora koje je potpisala vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom građani nikad nisu videli. To je uzrok ovog nepoverenja - poručuje Radonjić Živkov.

Planovi Studentske liste za Generalštab

Kandidatkinja Studentske liste ističe da je njihov stav da će „Generalštab ostati tu gde jeste“ i da je u planu njegova obnova.

- Prvi korak, kada bude sazvana nova Skupština, moraće da bude pravno vraćanje zaštite Generalštabu i poništavanje svih spornih odluka koje su donete. Planiramo i da podignemo kategoriju zaštite kompleksu na kulturno dobro od izuzetnog značaja. Tek tada ćemo biti mirni. Ali definitivno prvo moramo da vidimo šta je sve potpisivano, s kim, na koji način, da bismo znali kako ćemo iz toga adekvatno da izađemo, i to što pre - naglašava Radonjić Živkov.