Slušaj vest

Vlada Srbije je u avgustu ove godine donela zaključak o raskidu ugovora za Generalštab sa firmom Džareda Kušnera, potvrdilo je Ministarstvo građevinarstva RTS-u.

Sastavni deo zaključka bio je i nacrt ugovora o raskidu i njime je predviđeno da po zaključenju prestaju sva eventualna potraživanja između ugovornih strana.

Ne propustitePolitikaODLOŽENO SUĐENJE U SLUČAJU "GENERALŠTAB"! Izostao optuženi Goran Vasić: Hospitalizovan na Institutu za kardiovaskularne bolesti (VIDEO)
Specijalni sud

 Kako je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navelo u odgovoru RTS-u, ugovor o raskidu je u proceduri formalizacije i očekuje se završetak početkom iduće nedelje, o čemu će javnost biti obaveštena.

Nedeljnik Vreme je ranije danas objavio saznanja od svog izvora iz Vlade Srbije, da je država Srbija zvanično raskinula ugovor sa firmom "Atlantic Incubation Partners LLC" Džareda Kušnera za "revitalizaciju" prostora Generalštaba u Beogradu.

- Ugovor je raskinut uz odricanje od svih eventualnih međusobnih potraživanja - tvrdi izvor nedeljnika Vreme.

Kako navode, to bi trebalo da znači da Srbiji više ne prete arbitraža i eventualni penali jer nije ispunila svoj deo dogovora.

Izgradnja luksuznog hotela, stambenog i poslovnog prostora na mestu nekadašnjeg Generalštaba prvi put je najavljena u prvoj polovini 2024. godine. 

Ne propustitePolitikaNASTAVLJENO SUĐENJE ZA SLUČAJ "GENERALŠTAB" Optuženi Ivanović: "Ministar Selaković mi nikada nije naredio da uradim nešto protivpravo ili nezakonito"! (FOTO)
selakovic.jpg

 Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra optuženi su ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović. Suđenje je počelo 4. februara, a optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

(RTS)

Ne propustitePolitikaHAOS ZBOG KRITIKE STUDENATA Đilasa prozvao Nebojša Aleksić "TI PRVO POLOŽI RAČUNE", stigao odgovor: "Napada me nepostojeći sindikat, VOĐA DUGOGODIŠNJI ČLAN SNS"
Dragan Đilas Nebojša Aleksić
PolitikaODUSTAJANJE OD OBAVEZNOG VOJNOG ROKA JE POGREŠNO! Novi DSS apeluje na skupštinsku većinu: To bi osetno oslabilo odbrambene sposobnosti zemlje
Vojska Srbije (18).jpg
PolitikaJOŠ JEDAN DIPLOMATSKI SUSRET STUDENTSKE LISTE Evo sa kim se sastaju danas u Beogradu: Član je Evropskog parlamenta iz italijanske partije Pet zvezda
x Beta Str.jpg
PolitikaPORAZ SNS-a RAŠIĆ SLAVIO VIŠE NEGO SOPSTVENE POBEDE! Ministar u Kurtijevoj vladi: "Bezuslovno smo podržali Studentsku listu, spreman sam da dođem u Beograd"
904z509_cb_Screenshot-2026-11-14-093429.jpg