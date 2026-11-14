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neće biti potraživanja

neće biti potraživanja

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Vlada Srbije je u avgustu ove godine donela zaključak o raskidu ugovora za Generalštab sa firmom Džareda Kušnera, potvrdilo je Ministarstvo građevinarstva RTS-u.

Sastavni deo zaključka bio je i nacrt ugovora o raskidu i njime je predviđeno da po zaključenju prestaju sva eventualna potraživanja između ugovornih strana.

Kako je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navelo u odgovoru RTS-u, ugovor o raskidu je u proceduri formalizacije i očekuje se završetak početkom iduće nedelje, o čemu će javnost biti obaveštena.

Nedeljnik Vreme je ranije danas objavio saznanja od svog izvora iz Vlade Srbije, da je država Srbija zvanično raskinula ugovor sa firmom "Atlantic Incubation Partners LLC" Džareda Kušnera za "revitalizaciju" prostora Generalštaba u Beogradu.

- Ugovor je raskinut uz odricanje od svih eventualnih međusobnih potraživanja - tvrdi izvor nedeljnika Vreme.

Kako navode, to bi trebalo da znači da Srbiji više ne prete arbitraža i eventualni penali jer nije ispunila svoj deo dogovora.

Izgradnja luksuznog hotela, stambenog i poslovnog prostora na mestu nekadašnjeg Generalštaba prvi put je najavljena u prvoj polovini 2024. godine.

Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra optuženi su ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović. Suđenje je počelo 4. februara, a optuženi su se izjasnili da nisu krivi.