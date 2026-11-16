Aleksandar Vučić rekao je da je na sednici poslaničke grupe liste "Ujedinjena Srbija" izabran za njenog šefa u Skupštini Srbije. On je za TV Pink rekao da u ovom trenutku ne zna da li će se ta poslanička grupa zvati "Ujedinjena Srbija", "Srbija protiv terora" ili će biti neki drugi naziv, navodeći da će odluka o tome biti doneta danas ili u utorak ujutro.

- Ali ću biti tamo i bar neko vreme biću šef poslaničke grupe - naveo je Vučić i istakao da će se ta poslanička grupa, što se tiče nastupa, ponašati pristojno, civilizovano, da će biti borbena i zastupati interese svih građana Srbije.

S druge strane, rekao je da očekuje "cirkus" jer su kandidati sa Studentske liste pozvali da zasedanje s galerije prate studenti.

- Cirkus očekujem zato što goste pozivate na izbor vlade, i to je svečani trenutak. Tada pozivate i diplomatski kor, članove porodica premijera i najviših državnih funkcionera, predstavnike SPC i svih ostalih verskih zajednica. A na verifikaciji mandata tako nešto nikad ne radite. Ne očekujem ni mogućnost potencijalnog dogovora o potpredsedničkim mestima, jer su oni odbili dogovor - kazao je Vučić na Pinku.