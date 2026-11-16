SUTRA POČINJE NOVA POLITIČKA EPOHA! U Skupštinu danas stižu imena kandidata Studentske liste za predsednika i potpredsednike parlamenta
- Konstitutivna sednica Skupštine Srbije sutra otvara novu zakonodavnu vlast i prvi susret Studentske liste i SNS u parlamentu.
- Studentska lista danas šalje imena kandidata za predsednika i potpredsednike Skupštine, a izbor najavljuje većinom glasova.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije koja se održava sutra, označiće ne samo početak nove zakonodavne vlasti u Srbiji, koja će kasnije formirati Vladu odnosno i izvršnu vlast, već i do sada neviđenii sudar dva sveta!
Sa jedne strane skupštinske sale biće bivši predsednik i premijer države sa grupom izuzetno iskusnih dugogodišnjih političara, a sa druge narodni poslanici Studentske liste, pokreta koji je nastao iz studentskih blokada i građanskih protesta započetih pre dve godine i koji po prvi put ulaze u Parlament, uglavnom bez institucijalnog političkog znanja, ali zato - sa ubedljivom većinom!
Srbija sutra dobija ne samo novo rukovodstvo parlamenta već i vršioca dužnosti predsednika države, koji treba da raspiše izbore
Takođe, Srbija će sutra dobiti ne samo novog predsedavajućeg Parlamentom, već i novog vršioca dužnosti predsednika Republike, jer po zakonu tu dužnost obavlja upravo predsednik NSRS. Javnost očekuje da jedan od prvih i glavnih poteza onog ko na tim pozicijama bude zamenio Anu Brnabić, bude raspisivanje predsedničkih izbora u zemlji, s obzirom da je sadašnji lider opozicije i šef poslaničke grupe SNS Aleksandar Vučić podneo ostavku na funkciju šefa države 27. septembra.
Predlozi
Kako Kurir nezvanično saznaje, upravo će danas, u ponedeljak 16. novembra, Studentska lista u Skupštinu poslati imena svojih kandidata za mesto predsednika Parlamenta, ali i za potpredsednička mesta!
- Od kada je RIK objavio zbirne konačne rezulatate vanrednih parlamentarnih izbora od 24. oktobra, a Ana Brnabić zakazala sednicu za 17. novembar, u javnosti se spekuliiše ko će biti kandidat Studentske liste za premijera, ali naravno i za predsednika NSRS. U javnosti su se kao najozbiljniji kandidati do sada pominjali profesor Aleksandar Čupić, koji je učestvovao u konsultacijama pre sednice, ali i nastavnica Filološke gimnazije Katarina Šćepanović.
Aleksandar Vučić je još pre nekoliko dana obelodanio da će SNS kandidovati profesora Stojana Radenovića, koji će i predsedavati sednicom u utorak kao najstariji poslanik i to po drugi put. Nakon konsultacija, Studentska lista izdala je saopštenje da će se i imena predsednika i potpredsednika birati većinom glasova na sednici. To je mnoge iznenadilo jer je parlamentarna praksa da se bar jedno potpredsedničko mesto ponudi opoziciji ili strankama manjina, a isto važi i za skupštinskim odborima - priča dobro upućen izvor Kurira i dodaje:
- Međutim po svemu sudeći do toga najverovatnije neće doći, jer je kristalno jasno da SL ima većinu i da im u teoriji nisu potrebni ničiji glasovi da to izglasaju. Ipak, u budućnosti bi naravno najpoželjnije bilo da se glas opozicije jasno čuje i uvažava, jer je za tu opciju glasao veliki broj ljudi i to takođe ne sme da se zaboravi. Mnogo se priča da ovo nije promena vlasti, već i promena samog sistema, a prvi test za promenjen sistem može biti upravo odnos pobednika prema pobeđenima u Skupštini.
Spustiti tenzije
Stojan Radenović, koji će sutra kao najstariji poslanik predsedavati Parlamentom izjavio je da se zalaže za spuštanje tenzija i istakao da smisao postojanja stranaka treba da bude pronalazak bar jedne zajedničke teme o kojoj će se raspravljati.
On je naveo da će mu pomagati četvoro najmlađih poslanika kao potpredsednici, od kojih je jedan student Miloš Pavlović, zatim jedan predstavnik SL i dva predstavnika manjinskih lista.
Aleksandar Vučić rekao je da je na sednici poslaničke grupe liste "Ujedinjena Srbija" izabran za njenog šefa u Skupštini Srbije. On je za TV Pink rekao da u ovom trenutku ne zna da li će se ta poslanička grupa zvati "Ujedinjena Srbija", "Srbija protiv terora" ili će biti neki drugi naziv, navodeći da će odluka o tome biti doneta danas ili u utorak ujutro.
- Ali ću biti tamo i bar neko vreme biću šef poslaničke grupe - naveo je Vučić i istakao da će se ta poslanička grupa, što se tiče nastupa, ponašati pristojno, civilizovano, da će biti borbena i zastupati interese svih građana Srbije.
S druge strane, rekao je da očekuje "cirkus" jer su kandidati sa Studentske liste pozvali da zasedanje s galerije prate studenti.
- Cirkus očekujem zato što goste pozivate na izbor vlade, i to je svečani trenutak. Tada pozivate i diplomatski kor, članove porodica premijera i najviših državnih funkcionera, predstavnike SPC i svih ostalih verskih zajednica. A na verifikaciji mandata tako nešto nikad ne radite. Ne očekujem ni mogućnost potencijalnog dogovora o potpredsedničkim mestima, jer su oni odbili dogovor - kazao je Vučić na Pinku.
- Ovo je možda prvi put u istoriji naše zemlje da imamo samo jednu stranku koja je opoziciona. Ovo je prvi put od kad je nastao parlamentarizam u Srbiji da se nije pojavila neka stranka koja je rekla da su pobednici pokrali izbore. Ponosan sam i zahvalan što će me SNS predložiti za predsednika Skupštine. Ne verujem da će ovi (Studentska lista) da glasaju, ali ako bi bilo tajno glasanje, ja mislim da bih ubedljivo dobio zato što ne bi bilo kontrole - kazao je Radenović u izjavi sa Tanjug.
U srpskoj javnosti i društvu vlada veoma veliko interesovanje za praćenje ove sednice koje su do sada uvek uživo prenošene na RTS-u, a građani po domovima ali i lokalima ogranizuju čak i zajedničko gledanje Skupštine 17. novembra.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama Mondo INC uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.