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Objava Aleksandra Baucala sa Studentske liste, u kojoj je naveo da Srpska napredna stranka (SNS) ne treba da dobije mesto potpredsednika u novom sazivu Skupštine Srbije, izazvala je oštru reakciju potpredsednice GO SNS i aktuelne predsednice Skupštine Ane Brnabić. Dok Baucal smatra da SNS ne predstavlja demokratsku opoziciju, Brnabićeva optužuje njega i njegove istomišljenike za samovolju i dvostruke standarde.

Sve je počelo objavom Aleksandra Baucala na Instagramu da "Srpska napredna stranka ne može da se smatra demokratskom opozicijom", koji je za to svoje mišljenje naveo četiri razloga.

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- SNS je po načinu organizovanja i delovanja više ličio na organizovanu kriminalnu grupu nego demokratsku političku stranku. Dok je bila na vlasti, sistemski je narušavala uslove za slobodne i poštene izbore kako bi sprečila građane da slobodno izraze svoju volju. Ni nakon izbornog poraza SNS nije pokazala spremnost da uvaži volju građana. Umesto da poštuje demokratska pravila i nezavisnost institucija, SNS ih je povređivala sopstvenim partijskim interesima - napisao je Baucal.  

On je takođe u drugoj objavi izneo tvrdnju da SNS u prethodnom sazivu Narodne skupštinenije postavila ni jednog predstavnika opozicije na mesto potpredsednika.

Na ove navode ubrzo je reagovala Ana Brnabić, koja je Baucala i predstavnike Studentske liste ironično nazvala "studentskim svedocima" i "polu-bogovima", optužujući ih da žele da preuzmu potpunu kontrolu nad političkim i društvenim životom u zemlji.

- Očekivano - studentski svedoci, kao samoproglašeni gospodari života i smrti u ovoj zemlji, će nama običnim smrtnicima objasniti ko je demokratska opozicija, a ko nije, šta je demokratija, a šta nije, šta je pravda, a šta nepravda, ko su ljudi sa svim građanskim pravima, a ko ćaci bez ikakvih prava - poručila je Brnabićeva.

Ona je dalje navela da oni pokušavaju da odlučuju o tome koja politička stranka sme da postoji, kome će biti zabranjen rad, ko se smatra medijem, kao i ko sme da organizuje blokade bez posledica, dok drugima prete višegodišnje zatvorske kazne.

- Došli polu-bogovi među nas smrtnike da nam izdaju zapovesti. Možda će i da vam prođe to u Srbiji... što bi rekao naš narod – 90% hoće, a 100% neće. Samo vi dalje silujte pravdu i demokratiju... - zaključila je Ana Brnabić u svom odgovoru.

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