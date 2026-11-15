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Profesor u penziji Fakulteta dramskih umetnosti BU, Miloš Pavlović, rekao je večeras u emisiji "Utisak nedelje" da je Radio-televizija Srbije (RTS) ispunila deo zahteva u vezi sa smenama i kritikovao dosadašnji način izveštavanja javnog servisa.

- Zahtev je RTS-u i REM-u dat je valjda 27. oktobra, i to nije u potpunosti ispoštovano. Nešto i zbog pravnog okvira u kome je trebalo RTS da funkcioniše, jer zamenik generalnog direktora je bilo jedino ovlašćeno lice. Mi smo ponudili opciju i njegova ostavka je tražena. Ponudili smo opciju kako da se to pravno reši, pošto status RTS-a je faktički vrlo nelegitiman, jer upravni odbor, većini članova upravnog odbora je istekao mandat. Oni funkcionišu po preporuci ministra informisanja, a preporuka znači: "Ne oslobađa vas od zakonske odgovornosti". Tako da, ovaj, deo zahteva o smeni RTS-a je ispunjen, ali veći deo, mislim, jedan deo nije. Ostavka zamenika generalnog direktora se nije desila - rekao je Pavlović.

Kako je pojasnio, izvinili su se u Dnevniku, ali da ne postoji kolektivna odgovornost bez kolektivnog izvinjenja.

- Studenti su hteli da se i preispita odgovornost svih onih koji su uređivali informativni program ili, u svom radu, zapostavljali osnovna načela profesionalnog izveštavanja, i većinom u pogrešan kontekst ili pogrešno tumačili ono što se dešavalo u realnosti. Između ostalog, vi ste sada i pokazali to da je i gospodin Uskoković pokušao da objasni da je bilo ljudi koji su pokušali nešto da izmene, ali nisu uspeli. Studentska lista to sad ne procenjuje, gleda celokupnu sliku. RTS se izvinio sa jednom izjavom u Dnevniku. Mi smatramo da po zakonu, ne postoji kolektivna odgovornost ako ne postoji kolektivno izvinjenje. Odgovornost, po nama, je pojedinačna i mora da se ispita pojedinačna odgovornost. Odgovornost može biti višeslojna, može biti i odgovornost pravna, znači po prekršajnom ili krivičnom zakonu, ali može biti i moralna, odgovornost narušavanja etike i standarda profesionalnog izveštavanja - rekao je Pavlović i dodao:

- Verujem da je i ovaj razgovor iniciran povodom nekog dopisa od strane Studentske liste, koja je tražila, po Zakonu o pristupu javnim informacijama, tražila je neke podatke od RTS-a. Ja moram reći da je oko toga, naravno, od strane medija koji nikad nisu radili posao svoj odgovorno, nego su težili, spinovali, sa greškom, naravno, i članova tog kolegijuma RTS-a koji su dopustili da se interni sastanak pojavi na toj televiziji Informer. I onda oko toga su krenula razna spinovanja, šta je u suštini bio zahtev od strane studenata. I on je, kao što često doživljavamo u ovoj realnosti, pogrešno, naravno, protumačen - rekao je Pavlović.