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Reforma RTS-a bila je jedna od tema sinoćnje emisije "Utisak nedelje", posebno pošto je snimak sa zatvorenog sastanka redakcije Informativnog programa RTS-a procurio u javnost.

Svako ima pravo da traži i dobije informaciju od javnog značaja, pa i o biografijama zaposlenih na javnom servisu, saglasni su sagovornici, nakon što je takav zahtev studenata FDU u blokadi izazvao buru u javnosti.

U emisiji je, između ostalog, kritikovan rad RTS-a i razmatrane su ideje o tome kako bi RTS trebalo da se reformiše.

"Obrali smo bostan" - tu rečenicu je glavni urednik Informativnog programa RTS-a Borivoje Uskoković izgovorio na redakcijskom sastanku, čiji je snimak osoba zaposlena u RTS-u dostavila Informeru.

Gostujući u emisiji "Utisak nedelje", objasnio je šta je to trebalo da znači.

"Obrali smo bostan - znači da je došlo vreme odgovornosti, znači da u ovom trenutku sud javnosti o tome diskutuje i znači da u ovoj kući ništa neće biti tajna, ali sve ako bude u zakonskoj proceduri - sve će biti dostupno", rekao je Uskoković, preneo je RTS.

Komentarišući komentare gledalaca koji su se uključivali u program, Uskoković je istakao da razume svakog od njih.

"RTS je praktično ogledalo Srbije, ogledalo podela u Srbiji, i zato su ovakve reakcije i zato smo imali i ovakve rezultate na poslednjim vanrednim parlamentarnim izborima", rekao je Uskoković.

Profesor u penziji Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović ističe: "Ne tražimo mi sada revanšizam nego poštovanje zakona".

"Svako pojedinačno treba da se preispita. Često se pominje reč lustracija, odgovornost, i tako dalje... To su sve nepoznanice, to su sve reči koje lepo, populistički zvuče. U praksi, to se nigde ne dešava na taj način", rekao je Miloš Pavlović.

Pravnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Rade Đurić je, govoreći o rešenju za RTS, rekao da NUNS analizira stanje.

"Pokušavamo da dođemo do scenarija koji bi bio najefikasniji, a opet polazimo od odgovornosti - od odgovornosti i kažnjivosti i apsolutne norme da informativni deo, pre svega koji se odnosi na urednički i menadžerski, upravljački, više ne može da funkcioniše na taj način. On mora potpuno da se reformiše, ne sa tim ljudima koji se nalaze tamo", rekao je Đurić.

Napominje da se ne može govoriti o kolektivnoj odgovornosti.