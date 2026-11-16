Slušaj vest

Predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević danas je, kao i njegov kolega Radomir Lazović održao oproštajnu konferenciju za medije u Skupštini Srbije, sa koje je ponovio da DS zahteva zabranu Srpske napredne stranke (SNS).

Milivojević je rekao da će "kriminalna aktivnost SNS biti sveobuhvatno analizirana".

- Dokaza za to će biti obilje. To neće biti ad hok aktivnost, niti tu aktivnost treba banalizovati. Biće sveobuhvatno analizirana zločinačka i kriminalna aktivnost Srpske napredne stranke zbog čega mi zahtevamo da bude zabranjena", rekao je Milivojević.

On je ocenio da SNS ne može da nastavi normalno političko delovanje u svojstvu opozicije, navodeći da se ta stranka "sebe doživljava kao opoziciju".

Na ove optužbe reagovao je predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević koji je rekao da izjava predsednika Demokratske stranke da će SNS morati biti zabranjena, na najbolji način prikazuje prave namere.

- Oni ne mogu da podnesu da postoji politička konkurencija, da postoji opozicija - naveo je Vučević na svom Instagram nalogu.

Vučević je upitao da li je demokratski ukidati opoziciju i dodao da većina građana to ne bi podržala.