BIVŠA OPOZICIJA BI DA ZABRANI RAD SNS! Lazović: BIA da se rasformira, SNS DA ODGOVARA za ono što je rađeno, Vučević: Na nedemokratski način bi da nas ELIMINIŠU
- Radomir Lazović i deo bivše opozicije otvorili su pitanje zabrane rada SNS, uz tvrdnje o političkoj zloupotrebi institucija
- Miloš Vučević poručuje da bi takav potez značio i uvođenje jednoumlja
Ideje o zabrani rada Srpske napredne stranke (SNS) sve se češće čuju nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji 25. oktobra, na kojima je pobedila Studentska lista, a do skora vladajući SNS postao jedina i najjača opoziciona partija u Parlamentu!
Tako je koopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF), koji se iz izborne trke povukao u korist Studentskog pokreta, Radomir Lazović izjavio pre nekoliko dana da bi trebalo otvoriti pitanje zabrane SNS, dok je početkom novembra politički aktivista Dragoljub Dobrašinović iz Prokuplja podneo inicijativu da se pred Ustavnim sudom pokrene postupak za zabranu rada SNS zbog postojanja tzv. Ćacilenda u Pionirskom parku.
Politička svrha
Naime, Lazović je ove ideje izneo u okviru svojih tvrdnji da je bio tajnim nadzorom BIA i kazao da "BIA nije sprovodila nadzor zbog bezbednosnih potreba države, već u političke svrhe"
- BIA nije radila to za svoje potrebe, već za potrebe SNS-a. Zato mislim da je ovo još jedan od razloga zbog kojih bi trebalo otvoriti pitanje odgovornosti SNS-a. BIA treba da se rasformira, a SNS da odgovara za ono što je rađeno - kazao je Lazović za N1, dok članovi njegove stranke nisu odgovarali na pitanja da li su saglasni sa ovom idejom i kakve korake namervaju da preduzmu.
Ovakvu ideju izneo je ranije i predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević koji je naglasio da će "zbog svega što se desilo u proteklih 14 godina DS pokrenuti snažnu inicijativu da se zabrani SNS kao zločinacka mafijaška organizacija". On je izjavio i da lider opozcije Aleksandar Vučić ne može da uđe u Skupštinu, "da sedi na poslaničkoj klupi, već samo da sedi na optuženičkoj klupi".
Predsednik SNS Miloš Vučević poručio je za Kurir da ova izjava Lazovića govori o nameri da u Srbiji zavlada jednoumlje i da se zabrane svi koji misle drugačije, ali i da se na ovaj način nedemokratski elimiše politička konkurencija.
- Ponosan sam na činjenicu da SNS nikada nije predlagao slične stvari, da se zabrani neka politička stranka, i na taj način nedomkratski eliminiše politička konkurencija. A ova izjava Lazovića najbolje govori o njihovoj nameri da zavlada jednoumlje i da se bukvalno svi koji drugačije misle - zabrane. Posle toga bi mogli da rade šta hoće... - kazao je Vučević koji je poručio i da vreme nakon izbora mora da se posmatra kao "jedinstevni proces propadanja Srbije i bukvalno terora nad građanima Srbije", ali i nametanja jednoumlja, zabrane slobode misli, govora, okupljanja i slobode medija.
Lider opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti putem Instagrama i Tik-Tokan u petak poručio da će SNS biti "stub stabilnosti, razuma, dijaloga i poštovanja za sve građane Srbije".
- Danas Srbija čak i ne zna tačno gde, kuda, i kako ide, osim što srlja u neizvesnost i nestabilnost. Što se vaše Srpske napredne stranke tiče, liste Ujedinjena Srbija, mi ćemo biti stub stabilnosti, bićemo stub razuma, stub dijaloga i bicemo stub poštovanja za sve građane Srbije.
Od vas tražim podršku, da ne zatvarate oči pred stvarima koje su očigledne, da se polako, polako, ali ponovo, počnemo da okupljamo i krenemo do konačne pobede - kazao je Vučić.
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