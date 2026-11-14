Lider opozicije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja javnosti putem Instagrama i Tik-Tokan u petak poručio da će SNS biti "stub stabilnosti, razuma, dijaloga i poštovanja za sve građane Srbije".

- Danas Srbija čak i ne zna tačno gde, kuda, i kako ide, osim što srlja u neizvesnost i nestabilnost. Što se vaše Srpske napredne stranke tiče, liste Ujedinjena Srbija, mi ćemo biti stub stabilnosti, bićemo stub razuma, stub dijaloga i bicemo stub poštovanja za sve građane Srbije.

Od vas tražim podršku, da ne zatvarate oči pred stvarima koje su očigledne, da se polako, polako, ali ponovo, počnemo da okupljamo i krenemo do konačne pobede - kazao je Vučić.