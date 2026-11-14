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Nakon što su u petak bez političkog dogovora završene konsultacije u Narodnoj skupštini vlasti i opozicije povodom predstojeće konstitutivne sednice, predstavnici Studentske liste saopštili su da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sednici, a da će o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsednika ostalim grupama, javnost biti obaveštena blagovremeno.

U Domu Narodne skupštine u petak održane konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta Foto: DEJAN ŽIVANČEVIĆ/FOTO TANJUG

- Skupštinski odbori imaće sastav srazmeran veličini poslaničkih grupa, a o predsednicima odbora odlučivaće većinom glasova na svakom pojedinačnom odboru - navodi se u izveštaju sa sastanka objavljenom na zvaničnom nalogu studenata na Iksu.

Nosilac liste „Ujedinjena Srbija" i lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je povodom konsultacija u Skupštini Srbije, da su predstavnici Studentske liste imali priliku da ukažu poštovanje najvećoj opozicionoj partiji, ali da su "ponovo propustili to da učine".

04:36 Aleksandar Vučić: Studentska lista neće konsultacije već sama da bira ko može da vodi odbore Izvor: Tanjug

- Umesto da dobijete ponudu od druge strane, kažete nam koliko želite potpredsednika, koliko želite ljudi u odborima, koje odbore želite da vodite, oni kažu, "mi ćemo da biramo ko može a ko ne može da vodi odbore". Oni imaju politbiro ideološku komisiju i za opoziciju, pa misle da će nama da uređuju ko će da vodi koji odbor. Samo da vidite dokle to ludilo ide - rekao je Vučić prilikom video obraćanja na društvenim mrežama.

I cinično

Izostanak političkog dogovora o potpredsednicima i odborima na konsultacijama u petak, izazvao je oprečne reakcije uoči konstitutivne sednice Skupštine Srbije. Politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli (NSPM) Đorđe Vukadinović ocenjuje za Kurir da je čitav narativ SNS-a o, kako kaže, navodnoj ugroženosti pažljivo smišljena strategija.

Vukadinović: Nož i pogaču u parlamentu uvek drži većina Foto: Screenshot RTS

- Kuknjava predstavnika odlazeće vlasti iz redova Srpske napredne stranke da nisu dovoljno ispoštovani kao buduća opozicija prilikom dogovora o konstituisanju novog saziva Narodne skupštine deluje pomalo komično i cinično, imajući u vidu kako su se oni godinama ophodili prema parlamentarnoj manjini. To je pomalo preventivno kukumavčenje da bi se unapred stekao i sačuvao status žrtve buduće parlamentarne većine.

Verujem da će i sada biti potpredsednik iz redova nacionalnih manjina, koje po pravilu gravitiraju vlasti, a verujem i iz redova SNS-a, osim ako naprednjacima namerno ne odgovara da zatežu kako bi mogli da nastave sa ulogom žrtve. Možda će sada biti nekih stilskih promena u parlamentu, ali suština je ista - "nož i pogača" su u rukama većine - kaže Vukadinović.

Kada je reč o skupštinskom tretmanu, odnosno ponašanju buduće skupštinske većine, Vukadinović navodi da je lično imao priliku da to gleda iznutra.

- A većina građana spolja godinama. Naprednjačka vlast i vladajuća većina su se, blago rečeno, vrlo bahato, a ponekad i brutalno odnosile prema skupštinskoj opoziciji, od konstituisanja tela do tretmana u samoj sali prilikom diskusija - ocenjuje Vukadinović.

Analitičar podseća da je u parlamentu uvek presudna volja većine i da se u tome ništa suštinski nije promenilo, osim možda stila i forme.

- Dok je SNS bio na vlasti, najvažniji odbori su uvek bili povereni isključivo njihovim pouzdanim kadrovima. Kada su birani potpredsednici iz opozicije, to nikada nisu mogli biti najžešći kritičari vlasti poput Srđana Milivojevića, već neko ko je bio tiši ili "konstruktivniji". Ako sada neka stranka predloži kandidate koji su novoj većini potpuno neprihvatljivi, poput Marijana Rističevića ili Marka Atlagića, naravno da će to biti odbijeno - objašnjava Vukadinović.

Kao da ne postoje

S druge strane, politički analitičar Nebojša Oberknežev ocenjuje da aktuelnim odnosom Studentske liste tokom konsultacija u parlamentu nije ponižena samo opozicija, već i 1,7 miliona građana koji su joj dali glas, a koje nova većina tretira kao da ne postoje.

Obrknežev:Funkcije su uvek deljene srazmerno izbornoj snazi i broju glasova Foto: Kurir Televizija

- Od uvođenja višestranačja 1990. godine opozicione stranke uvek proporcionalno svojoj izbornoj snazi dobijale potpredsednička mesta i pozicije u odborima, dok danas ti principi padaju pred samovoljom nove većine. Kada dođete na konsultacije pa ne smete da date izjavu ni za medije, već čekate da vam plenum konkretno kaže šta smete da kažete, onda se postavlja pitanje kako će se sama Skupština voditi i da li će poslanici dobijati tačne govore u okvirima nekakvog plenuma - naglasio je Oberknežev u izjavi za Kurir.

00:35 konsultacije skupština Izvor: Tačno/Đina Tomić

Osvrćući se na tvrdnje Đorđa Vukadinovića da je bivša vlast opoziciji u parlamentu davala "samo mrvice", Oberknežev ističe da su funkcije uvek deljene srazmerno izbornoj snazi i broju glasova, te da u aktuelnom ponašanju većine vidi direktno urušavanje demokratskih tekovina:

- To što za neke narod nije glasao, pa nisu imali toliku snagu u samim glasovima, druga je stvar, shodno tome verovatno neki i kažu da su dobijali "mrvice". Ovde mi vidimo nepoštovanje prema opoziciji, nepoštovanje prema narodu i nepoštovanje prema samom parlamentarizmu koji je ovde uveden 1990. godine - poručuje Oberknežev.

Koštunica napravio jedini presedan

Đorđe Vukadinović podseća da je jedini period u modernoj političkoj istoriji Srbije kada je opozicija bila suštinski uvažena u parlamentu bilo vreme Vlade Vojislava Koštunice, od 2004. do 2007. godine.

Vojislav Koštunica Foto: Beta

- Tada su ključnim skupštinskim telima, poput Administrativnog odbora ili Odbora za odbranu, zaista rukovodili istaknuti lideri dve najveće opozicione stranke, Tomislav Nikolić iz SRS i Dragan Šutanovac iz DS. Nakon tog perioda takva praksa se više nikada nije ponovila u ozbiljnijoj meri.