Slušaj vest

Forum o proširenju EU otvoren je danas u Briselu govorom Ursule fon der Lajen, a u 16 časova se učesnicima foruma obratio i profesor Aleksandar Baucal sa Studentske liste. Na forumu, pored Baucala učestvuju i Jovana Pavlović, Ana-Marija Radosavljević i Ana Dimitrijević.

Ovaj forum je u Srbiji i regionu odjeknuo zbog sinoćnjeg događaja, svečane večere upriličene u Briselu pod nazivom "Melodije jedinstva", na kojoj je bend Kapobanda iz Slovenije izveo numeru "Oj Kosovo, Kosovo" (originalan naziv "Sa Kosova zora sviće"), napisanu 1989. godine, povodom 600. godišnjice Kosovskog boja.

Odmah su se oglasili politčari iz Prištine, Tirane, čak i iz Evropskog parlamenta, zahtevajući odbjašnjenje od Evrospke komisije i evropske komesarke za proširenje Marte Kos. EU komesarka je nakon toga novinarima u Briselu rekla da ta pesma ni na koji način ne predstavlja stavove Evropske komisije.

Kos je izrazila žaljenje zbog izbora pesme i dodala da su u Komisiji svesni žrtava i stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije u prošlosti, te da potreba za pomirenjem ne podrazumeva zaboravljanje prošlosti i razlika, već izgradnju Evrope u kojoj te razlike neće predstavljati prepreku zajedničkoj budućnosti.

Reagovala je i osnivačica i dugogodišnja izvršna direktorka beogradskog Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja je u objavi na Iksu izrazila čuđenje zašto neko od prisitvih NVO aktivista nije tražio da se prekine izvođenje?!

- -Sramotno! Nacionalistička pesma "Oj Kosovo, Kosovo" na EU forumu o proširenju. Da li je neko od prisutnih aktivista nevladinih organizacija iz Srbije reagovao, tražio da se prekine izvođenje pesme? - napisala je Kandićeva.

Usledio je odgovor Bojane Selaković iz Nacionalnog konventa za EU, koja je, pre svega, naglasila da je upravo ona bila jedna od aktivista civilnog društva iz Srbije prisutna u Briselu i da "nije imala nikakvu reakciju".

- Pravo je kosovskih Albanaca da im se ova pesma ne dopada i da reaguju, ali kakve to veze ima sa mnom ili bilo kim iz Srbije?

Ja nemam odnos prema ovoj pesmi, kao što ga imaju Srbi sa Kosova, ali ne vidim nikakav problem sa njenim tekstom, koji je samo simbolički. To što je pevaju nacionalisti, ili bilo koji drugi ljudi sa kojima nemam ništa zajedničko, ne znači da je pesma nacionalistička, ne poziva na mržnju, ubijanje, etničko čišćenje.

Prašinu oko ove pesme podigli su predstavnici kosovskog i albanskog civilnog društva i institucija, koji ne samo da su ćutali, nego su sramotno napadali međunarodno pravo zbog presude Tačiju i ostalima pa im je ovo odlično došlo da danas na panelu o pomirenju, ništa od toga ne bude pomenuto - napisala je Selakovićeva na Iksu.

Ona je prethodno na toj društvenoj mreži podelila još neke momente sa prve večeri foruma u Briselu, i zapravo otkrila da je slovenačka "Kapobanda" ne samo izvela "Oj Kosovo Kosovo", već i Užičko kolo i staru srpsku starogradsku pesmu "Ajde, Jano".