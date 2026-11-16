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Sinoćnje izvođenje melodije pesme "Oj Kosovo, Kosovo" u Briselu, na dvodnevnom Forumu o proširenju Evropske unije, iako izvedeno isključivo instrumentalno i bez ijedne izgovorene reči, izazvalo je burne reakcije i pravi haos na društvenim mrežama, regionu i delu evropske javnosti.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliku simboličku težinu nosi ova numera, nastala pre više od tri i po decenije, čiji su taktovi sami po sebi dovoljni da pokrenu i snažne emocije i političke rasprave.

Pesma "Oj Kosovo, Kosovo", objavljena pod nazivom "Sa Kosova zora sviće" 1989. u godini obeležavanja 600. godišnjice Kosovskog boja, decenijama važi za jednu od najpoznatijih patriotskih kompozicija.

Stihovi o zori nad Gračanicom, Gazimestanu i zavetu predaka dovoljno govore:

"Sa Kosova zora sviće, sviće, sviće novi dan

Gračanica sva u sjaju dočekuje Vidovdan

Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena

Zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša

Sve delije od Srbije, svako srce ponosno

Voli i ljubi zemlju svoju Gazimestan, Kosovo

Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena

Zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša

Srbadija kliče cela "Ne damo te Kosovo"

To je naše uvek bilo od davnina ostalo

Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena

Zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša"

Kompoziciji iz 1989. godine, zbog neraskidive veze između muzike i teksta, reči nisu ni bile potrebne da bi izazvala burne polemike.

Inače, srpsku melodiju u Briselu izveo je slovenački bend "Kapobanda", poslušajte kako je to zvučalo:

Nakon što su ambasador tzv. Kosova u Belgiji Agron Bajrami i glavni pregovarač Jeton Zuljfaj zatražili hitno objašnjenje od Evropske komisije, a izvestilac Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo, estonski poslanik Riho Teras, i od Marte Kos, oglasila se evropska komesarka za proširenje.

Marta Kos izrazila je žaljenje zbog izbora pesme koju su muzičari izveli na koncertu kojim je otvoren godišnji Forum EU o proširenju, te istakla da ona ni na koji način ne odražava stavove Evropske komisije.

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U izjavi novinarima u Briselu, Kos je kazala da su u Komisiji svesni žrtava i stradanja ljudi na prostoru bivše Jugoslavije u prošlosti, te dodala da potreba za pomirenjem ne podrazumeva zaboravljanje prošlosti i razlika, već izgradnju Evrope u kojoj te razlike neće predstavljati prepreku zajedničkoj budućnosti.

Tako se jedna instrumentalna melodija pretvorila u prvorazredni politički incident, pokazujući još jednom dvostruke aršine u Briselu.