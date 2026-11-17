Aleksandar Čupić (48), kandidat za predsednika Skupštine Srbije ispred Studentske liste (SL) i docent Saobraćajnog fakulteta u Beogradu za kratko vreme osvojio je simpatije vaskolike srpske javnosti!

Na društvenim mrežama ga zbog upečatljive brade upoređuju sa jednom od najvećih srpskih državnika Nikolom Pašićem, a danas ispred Skupštine jedan gospodin ga je čekao sa plataktom na kome je pola lica bilo Čupićevo, a pola od čoveka koji je mnoge podsetio na četničkog vojvodu Nikolu Kalabića!

Građani sa transparentom: Aleksandar Čupić/Nikola Kalabić Foto: Kurir

Pa ipak, kada su na društvenim mrežama isplivale Čupićeve slike i snimci od pre jedva pet godina, većina građana bila je potpuno šokirana jer se čini da je na slikama i snimcima potpuno drugi čovek!



Kratko ošišan i bez dugačke brade, koja je u međuvremnu postala njegov zaštitni znak, Čupić je dočekao 2020. godine ekipu RTS na svom eko-domaćinstvu gde je pričao o subvencijama koje su dobili od grada Beograda, a većina korisnika je komentarisala kako ga nikad ne bi prepoznala!

Mnogi su se iznenadili da profesor ima samo 48 godina, jer zbog brade, ozbiljnosti i dostojanstvenog stava deluje malo starije.

A kako i ne bi izazivao simpatije kod dobrog dela srpske javnosti, kada je Čupić profesor, otac šestoro dece, poljoprivrednik koji se bavi organskom proizvodnjom voća i povrća, kako se ispostavilo vrsan pevač koji je otpevao svojevrsku himnu studentskog pokreta, odnosno obradu stare pesme "Hajde Jano" na njihovom završnom mitingu na Slaviji.

Svojevremeno je studentima ustupio svoje plastenike u Sopotu kako bi prespavali tokom njihovog pešačenja ka Kragaujevcu.

Uostalom pogledajte slike u galeriji i proceniti sami koliku transformaciju je doživeo narodni poslanik Studentske liste.

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Čupić nekad i sad Foto: Printscreen Tviter, Printscreen, Marko Kranjc

Čupić je dan pred sednicu Parlamemnta kazao je da će poslanici i ministri kada budu izabrani na te funkcije imati ličnu odgovornost da rade po zakonu, da će studentski pokret odlučiti kako će nastaviti svoju ulogu u političkom životu.

- Da li mi treba da budemo nova vlada, koja će na neki njihov zahtev da kažemo - ne, ja mislim da to ne bi bilo mudro, zato što smo mi društvo koje nije naviklo da kontroliše svoje izabrane predstavnike, mi se povučemo i kažemo to tamo neko drugi radi - rekao je Čupić u emisiji "Pravi ugao" na Radio-televiziji Vojvodine (RTV).