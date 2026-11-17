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Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je u Skupštini Srbije da su juče pripadnici SBPOK-a prišli ministru pravde u tehničkom mandatu Nenadu Vujiću, "oteli mu službeni telefon" i pozvali ga na informativni razgovor.

Nenad Vujić Foto: Youtube

On je to rekao tokom skupštinskog izlaganja u kojem je obrazlagao predlog njegove poslaničke grupe da Stojan Radenović bude predsednik Narodne skupštine.

- Znate li zašto je čovek pozvan na informativni razgovor? Tobož uticao na glasanje po zatvorima, time što je delio cigarete. Da vas obavestim, zvanično: znate li koliko puta su deljene cigarete od 1. januara 2026. do 25. oktobra 2026. godine u svim našim zatvorima? Zvaničnom odlukom nadležnih državnih organa - 17 puta. A znate li da se to uvek čini i sa garderobom?

U ovom trenutku imamo 50 tona garderobe, recimo u Sremskoj Mitrovici, koju niko ne sme da podeli zatvorenicima, a trebalo bi, i time se ugrožava i bezbednost samog zatvora, kazneno popravne institucije, zato što bi trebalo da dobiju tu garderobu. I to je bio razlog zašto ste vi privodili ministra jedne države, jer vi možete sve - rekao je Vučić.

Naveo je da očekuje da će sutra do 13 ili 14 časova biti završena rasprava o izboru predsednika parlamenta i pozvao poslanike Studentske liste da što pre formiraju vladu.