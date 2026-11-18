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Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju rad i konstitutivnu sednicu novog saziva. Sednica počinje u 10 časova.

Novi, 15. saziv Narodne skupštine konstituisan je juče. Formirane su i poslaničke grupe Studentska lista, čiji je šef Jovo Bakić, i Ujedinjena Srbija, na čijem čelu je Aleksandar Vučić.

Kandidati za predsednika parlmenta su Aleksandar Čupić i Stojan Radenović.

1/22 Vidi galeriju Skupština Srbije, drugi dan konstitutivne sednice Foto: Marko Kranjc

Šta se zbivalo prvog dana u Skupštini

Prvog dana konstitutivne sednice verifikovani su mandati 250 narodnih poslanika na osnovu rezultata oktobarskih parlamentarnih izbora po kojima sada vladajuća Studentska lista ima 140 mandata.

Opoziciona koaliciona lista Ujedinjena Srbija oko Srpske napredne stranke ima 103 mandata, dok je preostalih sedam mandata pripalo manjinskim strankama.

Šef poslaničke grupe "Studentska lista" je Jovo Bakić, dok je na čelu poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić.

Tokom zasedanja trebalo bi da bude izabran i predsednik parlamenta. Studentska lista je za tu funkciju kandidovala Aleksandra Čupića, a lista "Ujedinjena Srbija" Stojana Radenovića.



Poslanik Jugoslav Gašić iz Studentske liste izjavio je da mu je čast i istorijska obaveza da predloži da za predsednika parlementa bude izabran Čupić. Dodao je da autoritet kandidata za predsednika Skupštine Srbije počiva na moralnom integritetu.

Šef opozicione poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić je rekao da je Stojan Radenović predložen, između ostalog, zbog toga što je veći naučnik i ima više naučnih dela od svih 250 poslanika.

Uoči konstitutivne sednice dogodio se incident. Dok je poslanica opozicije Lidija Vukićević bila na stepenicama Skupštine, bivša sekretarka Medicinskog fakulteta polila je jogurtom. Reagovala je, kaže, na politička dešavanja i nije unapred to planirala.

Od njenog postupka ogradili su se i studenti. Kako je navedeno na nalogu Medicinski fakultet u blokadi, na mreži Iks, taj čin nije u skladu s vrednostima za koje se zalažu.

Prethodno je portal Pištaljka koji pruža pravnu pomoć i zaštitu uzbunjivačima, saopštio da su njihovi advokati otkazali punomoćje Mariji Radovanović, koju su zastupali u sporu zbog izvršenog uzbunjivanja, posle napada na Lidiju Vukićević.