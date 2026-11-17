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Sociolog Jovo Bakić, redovni profesor Filozofskog fakulteta, imenovan je za šefa poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, iako je jedno vreme figurirao i kao ozbiljan kandidat za ministra unutrašnih poslova Srbije.

Bakić je rođen 1970. u Beogradu u kojem, s manjim prekidima, živi od 1985. godine. U njegovoj biografiji piše da je živeo i u Nišu, Prizrenu, Sarajevu, Podgorici.

Diplomirao je sociologiju 1996. na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a na istom fakultetu je 2002. stekao zvanje magistra na temu "Ideologije jugoslovenstva između dva svetska rata". Na istom fakultetu je doktorirao 2009. na temu "Razvoj tumačenja procesa nestajanja Jugoslavije". Redovni profesor je od 2019. godine, a stručno se usavršavao na univerzitetima u Oksfordu, Helsinkiju i na Univerzitetu Masačusets u Amherstu.

Jovo Bakić je i politički dugo aktivan. Bio je član Saveza komunista, a nekoliko puta je rekao da se ponosi time. Krajem 2015. učestvovao je u stvaranju stranke Levica Srbije sa dotadašnjih funkcionerom Demokratske stranke Borkom Stefanovićem, ali je već u januaru 2016. je saopštio da prekida saradnju s njim.

Tada je isticao da je učestvovao u pisanju programa Levice Srbije, ali da nikada nije ušao u tu partiju jer se tada Stefanović i on nisu saglasili oko toga ko treba da budu ljudi u stranci, te da je Stefanović "tragao za recikliranim kadrovima DS".

Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije Foto: Marko Karović

U novembru 2019. saopštio je da učestvuje u osnivanju političke stranke leve orijentacije, za koju se nadao da bi dobar deo građana mogla da trgne iz političke apatije i da "na juriš" osvoji veliki broj glasova. Međutim, posle nekoliko meseci je napustio stranku zbog, kako je istakao, uvreda i moralno političkih lekcija nekih članova koje su mu pojedinci iz njenog vrha uputili.

U septembru 2026, na prvom predizbornom skupu Studentskog pokreta organizovanom ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, obratio se okupljenima kao jedan od kandidata Studentske liste za vanredne parlamentarne izbore, zakazane za 25. oktobar.

Bakić je poznat i po oštroj, često metaforičnoj retorici koja je u više navrata izazivala burne reakcije u javnosti, kako kod predstavnika vlasti, tako i kod dela opozicije i javnih ličnosti.

00:21 Jovo Bakić, SL Izvor: MONDO/Mihajlo Sfera

U jednoj od njih, datoj 2019. godine, govoreći o borbi protiv SNS-a, rekao je: "Voleo bih da ih jurimo po ulicama, jer oni to zaslužuju", dodajući da je to revolucija. Ovu tezu je ponovio i tokom majskih protesta 2023. godine, kada je u Skupštini Srbije njegova izjava bila predmet oštrih osuda vlasti, ali i ograđivanja dela tadašnje opozicije.

Tokom protesta u Kraljevu i drugim gradovima prošle godine, Bakić je poručivao da se "usred zime podiže temperatura" od koje će se "istopiti zločinački režim", ponovo pozivajući na radikalne političke poteze i obračun sa korumpiranim sistemom. Kao kandidat na Studentskoj listi, Bakić je rukovodiocima policije, pravosuđa i medija poručivao da budu "krotki" i podnesu ostavke, uz opasku da se "krupne ribe neće izvući" od zakonske odgovornosti.

- Oni na izborima ne mogu izgubiti… Moraju da se jure po ulicama…. Plivaće po Savi i Dunavu, da, i to će se dogoditi. Jer kad jurite nekog, on skače u reku da ga ne sustignete… Neko će kraul, neko prsno, neko će da trči i to vam je to. A mi ćemo da ih jurimo - govorio je Bakić.

Bakić je često komentarisao i nacionalne i istorijske teme.

Tako je u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji rekao: "Tačno je da sam smatrao da Srbija može bez Kosova i Metohije", što je izazvalo oštre kritike nacionalno orijentisanih birača i političkih protivnika. Njegovi nastupi u debatama o priznanju genocida u Srebrenici i odnosima sa Republikom Srpskom doveli su do javnih osuda, uključujući i pojavljivanje transparenata protiv njega na studentskim domovima u Republici Srpskoj. Takođe je oštro kritikovao Milorada Dodika, navodeći da koristi nacionalizam kako bi prikrio nezakonite aktivnosti.

Jedna od poslednjih Bakićevih opaski, koja je naišla na oštru polemiku u javnosti, odnosile su se na račun episkopa Nikolaja Velimirovića i na izjednačavanje vladike Nikolaja sa katoličkim kardinalom Alojzijem Stepincem, što su crkveni krugova i predstavnici tadašnje vlasti u SNS ocenili kao istorijski revizionizam.

Bakić nije štedeo ni biračko telo Srpske napredne stranke, koje je nazvao "glupim ljudima kojima je nemoguće promeniti mišljenje". Bio je oštar i prema opozicionim liderima koji su se ogradili od njegovih izjava o jurenju po ulicama, zbog čega ih je nazvao "otuđenom političkom oligarhijom".