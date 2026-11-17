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Skupština Srbije dobija novi saziv, u kojem će prvi put posle 14 godina Srpska napredna stranka biti u opoziciji. Studentska lista osvojila je 140 a Ujedinjena Srbija 103 mandata.

Na dnevnom redu sednice, koja počinje u 10 časova je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

1/10 Vidi galeriju Kurir ispred Skupštine: Pripreme uoči konstitutivne sednice Foto: Ilija Ilić

Naime, Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Srbije biće održana danas, sa početkom u 10 časova. Na njoj treba da budu potvrđeni mandati poslanika i izabrano skupštinsko rukovodstvo.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

U skladu sa Poslovnikom, sednicu je sazvala predsednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić, a do izbora novog predsednika Narodne skupštine sednicom će predsedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.

Skandal pred početak sednice, Lidija Vukićević ispolivana jogurtom

Poslanica Ujedinjene Srbije glumica Lidija Vukićević našla se na meti pristalica Studentske liste koji su je gađali jogurtom po kosi dok su glumca Branislava Lečića izviždali.

1/4 Vidi galeriju Lidija Vukićević ispolivana jogurtom Foto: Ilija Ilić

Dolazak poslanika Studentske liste

Uoči početka konstitutivne sednice novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, u beogradskom Pionirskom parku održan je skup podrške budućim poslanicima Studentske liste.

Okupljanje je prethodno najavljeno putem Instagram stranice "Studenti u blokadi", uz poziv javnosti da se u osam časova pojavi u parku kako bi kandidati bili ispraćeni u skupštinsku salu.

Kako javlja reporterka Kurira, predstavnici Studentske liste stigli su pred skupštinu, gde su ih okupljeni srdačno dočekali.

1/31 Vidi galeriju Skup podrške predstavnicima Studentske liste uoči konstitutivne sednice Foto: Ilija Ilić

Studenti u blokadi pozvali su građane da iz Pionirskog parka zajedno isprate kandidate Studentske liste na sednicu. Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine studentima je odbijeno prisustvo na konstitutivnoj sednici na galeriji Velike sale, saopštili su studenti, navodeći da će uprkos odluci biti ispred parlamenta.

1/32 Vidi galeriju Skup podrške Studentskoj listi Foto: Ilija Ilić

Potvrđivanje mandata

Sednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika, a konstituisanjem Narodne skupštine Republike Srbije počeće rad novog parlamentarnog saziva, 15. po redu.

U petak su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije uoči konstitutivne sednice, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, zatim liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", kao i predstavnici manjinskih lista.

Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsedničkih mesta i predsednicima radnih tela, a Studentska lista je posle konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsednik Narodne skupštine, broj potpredsednika kao i njihova imena, biti izglasani većinom na sednici.

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa te poslaničke grupe, navodeći da će ta poslanička grupa predložiti Stojana Radenovića za predsednika parlamenta.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade. Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra.

Prema konačnim rezultatima, "Studentska lista-Studenti pobeđuju" osvojila je 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata. U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista. Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor'' i lista ''Albanska koalicija'' osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' i ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje

Podsećanja radi, Studentska lista je posle konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsednik Skupštine, broj potpredsednika i njihova imena biti izglasani većinom na sednici, kao i da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno.

Takođe su naveli da će javnost biti blagovremeno obaveštena o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsedničkih mesta ostalim poslaničkim grupama.

Kandidat za poslanika sa Studentske liste Aleksandra Štimac izjavila je u ponedeljak da će ta lista predloge za predsednika i potpredsednike Skupštine predati danas, nakon verifikacije mandata i polaganja zakletve poslanika.

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa poslaničke grupe te liste i naveo da će oni predložiti Stojana Radenovića za predsednika parlamenta.

Predstavnici liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", Milenko Jovanov i Ana Brnabić su posle konsultacija u petak održali konferenciju za novinare na kojoj su naveli da se posle prvog razgovora videlo da će prava opozicije u Skupštini biti smanjivana i da će biti prekinute najbolje parlamentarne i demokratske prakse.

Brnabićeva je rekla da predstavnici Studentske liste na konsultacijama nisu pitali predstavnike liste "Ujedinjena Srbija" ni predstavnike manjinskih lista da li žele da vode određene skupštinske odbore, kao i da predstavnike SNS-a na sastanku u Skupštini niko nije pitao za mišljenje koliko im je potrebno potpredsedničkih mesta, s obzirom na to da su osvojili više od 1,7 miliona glasova.