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Profesor u penziji Stojan Radenović, narodni poslanik na listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", koji će kao najstariji poslanik predsedavati konstitutivnom sednicom u utorak 17. novembra, izjavio je danas da se zalaže za spuštanje tenzija i istakao da smisao postojanja stranaka treba da bude pronalazak bar jedne zajedničke teme o kojoj će se raspravljati.

Radenović je rekao da je spreman za konstitutivnu sednicu Skupštine ida ima dnevni red i da će sednicom predsedavati dok se ne izabere predsednik.

Naveo je da će mu četvoro najmlađih poslanika pomagati, od kojih je jedan Miloš Pavlović, kako je istakao, jedan od najbriljantnijih studenata, zatim jedan predstavnik Studentske liste i dva predstavnika manjinskih lista.

Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta Foto: Ilija Ilić

- Kad se izabere predsednik, onda on nastupa umesto mene, a potpredsednici kad se izaberu onda dođu umesto ova četiri i to je to - rekao je za Tanjug Radenović.

Istakao je da je ponosan i zahvalan što će ga Srpska napredna stranka (SNS) predložiti za predsednika Skupštine.

- Ne verujem da će ovi (Studentska lista) da glasaju, ali ako bi bilo tajno glasanje, ja mislim da bih ubedljivo dobio zato što ne bi bilo kontrole - rekao je Radenović.

On je dodao i da je spreman da bude opozicionar u Skupštini i da smisao postojanja stranaka jeste da nađu bar jednu zajedničku temu o kojoj će da raspravljaju.

Radenović je rekao da je ponosan na studente koji su na listi "Ujedinjena Srbija" i istakao da je to buduća elita Srbije.

Govoreći o sastavu parlamenta, Radenović je rekao da je ovo možda prvi put u istoriji naše zemlje da imamo samo jednu stranku koja je opoziciona i da ovo drugo čak ne zadovoljava ni definiciju pokreta, jer su oni "pod kontrolom studentskih plenuma".

Prema njegovim rečima, ovo je prvi put od kad je nastao parlamentarizam u Srbiji da se nije pojavila neka stranka koja je rekla da su pobednici pokrali izbore.

01:35 Radenović: Spustiti tenzije,stranke treba da nađu bar jednu temu o kojoj će raspravlja Izvor: Tanjug