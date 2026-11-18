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Najmlađa poslanica u novom sazivu Skupštine Srbije, Sara Valentik sa Studentske liste, izjavila je da očekuje efikasniji rad nakon izbora novog predsednika parlamenta, za koga je kandidovan Aleksandar Čupić, jer će se tada insistirati na poštovanju Poslovnika.

Sara Valentik je izjavila da je šef opozicione poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić, koristeći pravo predlagača da govori neograničeno, govorio tokom jučerašnje sednice o temama koje nisu bile na dnevnom redu i time prekršio Poslovnik.

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- Očekivali smo da će Aleksandar Vučić kao predlagač uzeti i koristiti svoje pravo, pošto on ima neograničeno vreme da govori, a uopšte nije govorio na temu izbora predsednika Narodne skupštine, čime je prekršio Poslovnik - rekla je ona.

Dodala je da su poslanici Studentske liste više puta ukazivali na to, ali predsedavajući Stojan Radenović, koji je kandidat opozicije za predsednika parlamenta, nije reagovao na njihove primedbe, pa nisu ni usvojene.

- Aleksandar Vučić je nastavio da priča o svojoj temi, bez obzira na to što je naša uloga tamo bila neka druga. Trebalo je da izaberemo predsednika Narodne skupštine i da idemo dalje sa dnevnim redom -dodala je ona.

Sara Valentik smatra da će nakon izbora predsednika parlamenta iz redova Studentske liste biti obezbeđeno poštovanje Poslovnika.

- Kada bude naš predsednik Narodne skupštine, on neće dozvoljavati da se krši Poslovnik i svi ćemo biti jednaki. I opozicija i mi ćemo imati ista prava. Moraćemo svi da poštujemo Poslovnik i Skupština će morati efikasnije da radi svoj posao - rekla je Sara Valentik.

Konstitutivna sednica Skupštine Srbije u novom sazivu počela je juče verifikacijom mandata poslanika i polaganjem zakletve, a formirane su i poslaničke grupe - Studentska lista i Srbija pobeđuje, koje su za predsednika parlamenta predložile Aleksandra Čupića, odnosno Stojana Radenovića.