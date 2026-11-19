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Poslanici Skupštine Srbije i danas nastavljaju konstitutivnu sednicu novog, 15. saziva parlamenta, a teći dan zasedanja obeležila je žestoka rasprava šefa poslaničke grupe "Studentska lista - Studenti pobeđjuju" Jove Bakića i lidera opozicije Aleksandra Vučića, šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Bakić je povišenim tonom zbog buke koja je vladala u hali optuživao poslanike bivše vlasti za "verbalnu dijareju", pominjao kriminalne klanove i reketiranje, a na kraju upitao Vučića kako napreduje knjiga koju je najavio.

- Nego da pitam, kada će ta knjiga kako sam pobedio obojenu revoluciju? Bila je obećana u proleće 2025. da će se pojaviti do Vidovdana 2025. Prođoše Vidovdani i 2025. i 2026., uskoro će i Nova godina, ali knjige nema. A šta bi sa obojenom revolucijom? Pa naravno da je nije ni bilo! Ovi ljudi su sami finansirali svoju predizbornu kampanju, ja znam da vi to ne možete da shavtite, znam da ste nemilice trošili pare poreskih obaveznika u stranačke svrhe, ali ima ljudi koji su iskreni rodoljubi i koji se bave politikom iz višeg razloga - kazao je Bakić i dodao da "ova zemlja koju ste rasturili, društvo koje ste uništili, zahteva temeljnu obnovu":

- Država koju ste rastrojili mora da bude ponovo ustrojena. Jednostavno rečeno, mi imamo pred sobom ogroman posao, i zbog toga nismo govorili na ovoj sednici. Samo da građanke i građani to znaju: mi nismo govorili da se ne bismo valjali u brlogu sa ovim ljudima.

Rasprava Bakića i Vučića Foto: Printscreen

Aleksandar Vučić je javio da, kako kaže, "odgovori taksativno na sve laži", i poručio Bakiću da "ne mora da se valja u brlogu jer je brlog sam po sebi".

- Govorili ste o mojoj knjizi. S pravom. Apsolutno s pravom. Samo se ja na vašem mestu ne bih smejao. Promeniću, knjiga će ići, samo će biti drugi naslov i moje priznanje: "Poraz od obojene revolucije", kako i zašto je jedna zemlja krenula da nestaje. Naslov bi mogao da bude: "Sramota me što me obojena revolucije srušila i što su najgori došli na vlast", ali mora da bude kraći naslov... - kazao je Vučić koji je upitao Baića koliko dugo je vežbao ovaj govor.

Na dnevnom redu je izbor predsednika Skupštine a kandidati su: poslanička grupa "Studentska lista" je za predsednika Skupštine predložila Aleksandra Čupića, a "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Stojana Radenovića. Pored toga, tu je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.