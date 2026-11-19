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Narodni poslanik Studentske liste Oliver Tošković izjavio je danas za Kurir, komentarišući atmosferu u Narodnoj Skupštini, da je današnja sednica protekla u znatno boljoj atmosferi, ali i da se nada da najranije već negde u decembru možemo da računamo na uspostavljanje vlade Srbije, a i prvo usvajanje zakona o ministarstvima.

- Nekako brže, jednostavnije i celishodnije nego u prethodna dva dana, zato što je rasprava završena. Po mom utisku, nije problem bila rasprava, nego je zapravo bilo sve ovo vreme koje je oduzimalo raspravu, odnosno mi se nismo bavili temama od tog izbora predsednika skupštine. Danas smo se bavili najviše tom temom, otišli u tom smeru, izabrali i već se osetila promena raspoloženja. Po meni je govor novog predsednika Skupštine, gospodina Aleksandra Čupića, bio fantastičan, kratak, jasan, jezgrovit, uz jednu potpuno novu poruku kako ćemo dalje raditi - rekao je Tošković i dodao da se nada da će se u tom duhu i dalje nastaviti.

Govoreći o nastavku sednice, istakao je da očekuje da će Skupština nastaviti da radi po protokolu, bez previše lutanja i odudaranja od teme.

Oliver Tošković Foto: Marko Kranjc

- Jer ovo su zapravo prvi početni koraci da se konstituišu tela Narodne Skupštine, da bi ona uopšte mogla da radi. Tako da mi očekujemo da danas izaberemo potpredsednike. Probaćemo, ne zavisi od nas, jer postoji vreme za raspravu, zavisi da li će opozicija imati svoje i slično. Ali ako danas to uspemo, onda ćemo sledeće nedelje nastaviti sa konstituisanjem tela. Postoji ta procedura koja traje neko vreme, dakle ide sekretar generalni, pa odbori, pa da se oni sastanu. Dakle, tu prosto postoji jedan vremenski tok koji moramo da ispoštujemo i važno je da ispoštujemo - istakao je Tošković i dodao:

- Nadamo se da najranije mi možemo već negde u decembru da računamo na uspostavljanje vlade i prvo usvajanje zakona o ministarstvima, za sve to postoji rasprava i vreme. Mi sigurno nećemo čekati krajnji rok da konstituišemo vladu, jer ima puno tekućih stvari koje treba raditi. Nadamo se, eto, da kažem, moja želja je barem da se to desi do kraja ove godine, već u decembru negde da imamo sve završeno i da Vlada počne da funkcioniše - kazao je Tošković.

Govoreći o kandidatu za premijera i predsednika države, Tošković je rekao da imaju kandidate za te pozicije.

- Imamo, sve je to spremno u proceduri, završavamo, dakle, paralelno će ići i predlaganje, kako dođe na red, tako da smo sve to spremili bez problema - izjavio je Tošković za Kurir.