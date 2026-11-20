Slušaj vest

Kovačević je u podkastu "Tačka preokreta” govorio o političkoj situaciji posle promene vlasti i mogućnosti da se SNS i Aleksandar Vučić ponovo vrate na čelo države. Prema njegovoj oceni, nova vlast ne sme da propusti priliku koja joj se ukazala, jer bi eventualni povratak političkih protivnika značio njihovo dugotrajno ostajanje na vlasti.

- To sad "mleko" koje smo dobili, (treba) izvući maksimum iz njega i ako ga sad prospemo, onda smo nastradali. I onda, ako se stvori mogućnost da se ovi vrate na vlast i ovaj vrati na vlast, onda će to... Ima jedna opet zaboravljena imenica večitovanje. Onda će on večitovati - rekao je Kovačević.

Nakon upozorenja da bi Vučić mogao ponovo da osvoji vlast, Kovačević je izneo i konkretan zahtev koji se odnosi na političku budućnost Srpske napredne stranke.

- Ja lično mislim da tu stranku treba zabraniti - izjavio je Kovačević.

Na njegove reči voditeljka Nada Grujić odgovorila je: "Da, to bi bilo najbolje".

Siniša Kovačević je potom potvrdio da u potpunosti stoji iza takvog stava.

- Apsolutno! I to vam govorim kao neko ko se evo decenijama već bori za demokratiju - poručio je reditelj.

Ideje o zabrani rada Srpske napredne stranke (SNS) sve se češće čuju nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji 25. oktobra. Tako je koopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF), koji se iz izborne trke povukao u korist Studentskog pokreta, Radomir Lazović izjavio početkom meseca da bi trebalo otvoriti pitanje zabrane SNS.

Ovakvu ideju izneo je ranije i predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević koji je naglasio da će "zbog svega što se desilo u proteklih 14 godina DS pokrenuti snažnu inicijativu da se zabrani SNS kao zločinacka mafijaška organizacija".