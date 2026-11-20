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Kandidat Studentske liste Ana Dimitrijević izjavila je za da će, kada Srbija ispuni uslove za članstvo u Evropskoj uniji, građani biti pitani da li žele da zemlja postane članica EU.

Ona je ocenila da je odnos evropskih zvaničnika prema prethodnoj vlasti doprineo padu popularnosti EU u Srbiji, ali i istakla da su nedavni razgovori predstavnika Studentske liste u Briselu dobar početak buduće saradnje.

U delegaciji koja se pre nekoliko dana sastala sa evropskom komesarkom za proširenje bila je i Ana Dimitrijević, kandidatkinja na Studentskoj listi.

Govoreći o konstitutivnoj sednici Skupštine, Dimitrijević kaže da su njoj i ljudima oko nje pošle suze kada se novoizabrani predsednik Skupštine Aleksandar Čupić obratio poslanicima, kada je izabran.

- Te stvari koje je rekao su meni i ljudima oko mene naterale suze na oči. Jako važan trenutak, jer veoma dugo srpski narod nema priliku da ima jednu normalnu Skupštinu, normalan Dom narodne skupštine, gde se neki pristojni ljudi dogovaraju ili međusobno kritikuju, ali u interesu svog naroda i svoje države - kazala je ona za N1.

Iz onoga što je mogla da zaključi, kaže, u EU su veoma voljni da sarađuju i razgovaraju.

- Imam utisak da u nama vide možda i nekog boljeg partnera u smislu onoga za šta se mi istinski kroz svoj program zalažemo nezavisno od evropskog puta. Ono što stoji u našem programu su temeljne vrednosti EU, ono što se od svih zemalja kandidata traži da ispune, a mi to tražimo od sebe u programu, mislim da su te poruke istinite, a pretpostavljam da da će predstavnicima parlamenta biti drago da razgovaraju sa EU, s obzirom na to da smo mi evropska država i ostajemo na evropskom putu - kaže ona.

00:59 Aleksandar Čupić izabran za predsednika Narodne skupštine Izvor: Video plus

Kako je rekla, u EU su sami pomenuli sredstva koja su dodeljena Srbiji, ali nisu puštena.

Govoreći o članstvu u EU, ističe da "kada ispunimo uslove, u tom trenutku će pitati građane da li žele u EU ili ne".

- Mislim da će dotle proći jedan značajan vremenski period, jer su nama te vrednosti u dosta lošem stanju u državi, ko zna kakva će biti atmosfera u tom trenutku, smatramo da bi bilo u redu posle toliko godina i pad popularnosti EU u Srbiji pitati građane šta oni žele - kaže ona.

Kako kaže, trenutno se nalazi "ispod crte", ali je "ulazak u parlament za nju recimo izvestan".

- To ne znači nužno da će neko izaći iz Skupštine, otići u Vladu recimo, ja se bavim i ovim nekim zadacima u vezi sa Studentskom listom, razgovaram sa medijima, komuniciram sa nekim diplomatskim delegacijama... Đaci me pitaju da li ću da ih ostavim, mene to emotivno jako pogađa, jer volim učionicu, teško mi je da sa njima razgovaram o tome, kažem im da ja to ne želim, jer učionicu volim najviše, ali neke stvari moramo i da žrtvujemo - navela je Dimitrijevićeva.