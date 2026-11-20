"IMAĆETE ODGOVORNOG SARADNIKA"! Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević čestitao Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Skupštine!
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević čestitao je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Narodne skupštine Srbije, ističući značaj zastupljenosti žena i predstavnika nacionalnih manjina na rukovodećim mestima u parlamentu.
- U instituciji na čijem sam čelu, kao i u prethodnih 16 godina od njenog osnivanja, imaćete odgovornog saradnika - poručio je Antonijević Čupiću.
Antonijević je u čestitki naveo da posebno pohvaljuje to što žene čine većinu među izabranim potpredsednicima parlamenta, ocenjujući da je to važan korak ka ravnomernijoj zastupljenosti žena na najvišim mestima odlučivanja.
Pozdravio je i izbor predstavnika nacionalnih manjina za potpredsednike Skupštine, ocenivši da je to važna poruka o značaju njihovog učešća u političkom i javnom životu.
- Narodna skupština je jedan od stubova demokratskog uređenja i mesto na kojem se donose odluke od značaja za sve građanke i građane. Verujem da ćete svojim znanjem i posvećenošću doprineti da ona bude prostor otvorenog dijaloga, uzajamnog poštovanja i odgovornog rada - naveo je Antonijević.
On je istakao da parlament treba da doprinosi kulturi tolerancije, sprečavanju govora mržnje i suzbijanju svih oblika diskriminacije.
Antonijević je podsetio da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti svake godine podnosi izveštaj Skupštini i sarađuje sa njenim odborima, izrazivši očekivanje da će ta saradnja biti unapređena u oblasti jačanja zakonodavnog okvira, zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije.
Dodao je da su poštovanje ljudskih prava, ravnopravnost i vladavina prava među ključnim merilima demokratskog razvoja društva i važni u procesu evropskih integracija.
Antonijević je istakao i da Kodeks ponašanja narodnih poslanika, usvojen na inicijativu Poverenika, predstavlja osnov za dalju saradnju u zaštiti dostojanstva učesnika u parlamentarnoj raspravi i sprečavanju diskriminatornog govora.