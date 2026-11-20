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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević čestitao je danas Aleksandru Čupiću izbor za predsednika Narodne skupštine Srbije, ističući značaj zastupljenosti žena i predstavnika nacionalnih manjina na rukovodećim mestima u parlamentu.

- U instituciji na čijem sam čelu, kao i u prethodnih 16 godina od njenog osnivanja, imaćete odgovornog saradnika - poručio je Antonijević Čupiću.

Antonijević je u čestitki naveo da posebno pohvaljuje to što žene čine većinu među izabranim potpredsednicima parlamenta, ocenjujući da je to važan korak ka ravnomernijoj zastupljenosti žena na najvišim mestima odlučivanja.

Pozdravio je i izbor predstavnika nacionalnih manjina za potpredsednike Skupštine, ocenivši da je to važna poruka o značaju njihovog učešća u političkom i javnom životu.

- Narodna skupština je jedan od stubova demokratskog uređenja i mesto na kojem se donose odluke od značaja za sve građanke i građane. Verujem da ćete svojim znanjem i posvećenošću doprineti da ona bude prostor otvorenog dijaloga, uzajamnog poštovanja i odgovornog rada - naveo je Antonijević.

On je istakao da parlament treba da doprinosi kulturi tolerancije, sprečavanju govora mržnje i suzbijanju svih oblika diskriminacije.

Antonijević je podsetio da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti svake godine podnosi izveštaj Skupštini i sarađuje sa njenim odborima, izrazivši očekivanje da će ta saradnja biti unapređena u oblasti jačanja zakonodavnog okvira, zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije.

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Dodao je da su poštovanje ljudskih prava, ravnopravnost i vladavina prava među ključnim merilima demokratskog razvoja društva i važni u procesu evropskih integracija.