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U novom sazivu Skupštine Srbije imamo 30% lekara sa Studentske liste, a nadamo se da će to biti trenutak kada će suštinski krenuti da se vodi računa o zdravlju ove nacije. To je povezano sa proizvodnjom, uvozom i izvozom hrane i kontrole njenog kvaliteta.

Gosti kod Jovane Grgurević u emisiji "Ni pet, ni šest" koji su analizirali situaciju poljoprivrede i stočarstva, ali i celokupnu temu čime se Srbija hrani, bili su Raka Radović, poljoprivrednik, dr Snežana Bašić, specijalista interne medicine, prof. dr Miladin Ševarlić, agroekonomista.

Raka Radović Jovana Grgurević Snežana Bašić Miladin Ševarlić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Radović je otvorio emisiju uporedivši odnos seljaka i građana na političke aktere, pa je rekao da prisustvujemo momentu kada će sve izaći na videlo i da jedva čeka da Narodna skupština Srbije krene sa radom.

- Čovek te glasao po imenu i prezimenu, a ti tamo nešto baljezgaš ili se uopšte ne javljaš, a on te lepo sretne, znate kakvi su seljaci naši, kažu ti da spavaš tamo i zašto te je poslao, zašto primaš platu. To nije kao u Beogradu, izrozaju te, ne smeš iz kuće da izađeš. Moraš da vodiš računa o tome kako se ponašaš. Da bi neko postao politička ličnost, mora od malena da se vodi računa, ne zna se šta će da treba. Neko ukrade lizalicu na trafici i to mu se kači dok je živ. Tek će sada sve da ispliva, jedva čekam da krene da radi skupština. Da vidimo šta će da ispliva i jednoj i drugoj polovini. Bio sam sedam godina poslanik, nikada nisam imao probleme - započeo je Radović, pa je odgovorio na pitanje Jovane Grgurević da li je gledao i šta misli o dosadašnjim izglaganjima poslanika u parlamentu.

- Ima tu početnih gršaka i problema jer ljudi ne znaju proceduru. Vrlo je nezgodno, mada kada ga spotaknete, on ne zna gde će. Bio sam tu, sve to ide procedurom, kao i pitanje predloga da li će da se usvoji ili ne. Inače, kada smo jedan poslanik i ja predložili da se podeli 200 litara nafte po hektaru, ali lokalna samouprava to nije proverila kako treba. Čovek od pet hektara zemlje je odmah dobio potvrdu od hiljadu litara. Bilo je ljudi koji su znali to i da iskoriste, pa su se obogatili. Uzimali su te potvrde, otkupljivali sve to. Džaba ti je da zamisliš nešto dobro, ako se to ne sprovede do kraja.

02:50 DA LI SRBI JEDU KVALITETNU HRANU? Prof. dr Bašić za Kurir analizira detalje stočarstva i poljoprivrede: Evo šta se očekuje od nove vlasti u ovom domenu! Izvor: Kurir televizija

Dr Bašić je godinama insistirala na pojedinim izmenama zakona koji se tiču hrane, ali i sistema zdravstva, pa je analizirala da li smatra da će to biti sada rešeno jer njene kolege čine 30% parlamentarne većine, odnosno toliki procenat Studentske liste su lekari.

- Ja očekujem da se to desi. Inače, ja sam insistirala na ispitvanje kvaliteta hrane. Suština je da vidimo šta jedemo. Zakonom je to savršeno regulisano, ali su svi instituti potpuno osiromašeni i uništeni, laboratorije su devastirane. Uspeli smo da uništimo i Torlak. Danas nemamo referentnu laboratoriju koja može da odredi sastav kvaliteta hrane.Uvek ima nade da se popravi, nisu to sredstva koje država ne može da obezbedi. Ima mnogo savremenih uređaja koje odmah mogu da urade analizu hrane. Uvozimo dobar procenat hrane, a jednocifren procenat se kontroliše. Dakle, uvozimo, a narod ne zna šta jede. Menjamo deklaraciju namirnica. Kada shvatite da deklaracija na dodatak prehrani koji se takođe ubraja u hranu zapravo sadrži promenu redosleda reči ili u nabrajanju. To ne menja smisao te deklaracije, da li će prvo da piše protein ili mast. Ali, to je proceduralno do te mere dovedeno da se korupcija omogućava na taj način - rekla je Bašić.

Ševarlić smatra da bismo mogli da izbegnemo GMO i ostale hrane bioinženjerskog porekla tako što bismo podigli sopstvenu, organsku proizvodnju.

- Postoji način da izbegnemo takvu ishranu, a to je da sami proizvodimo, potom da nađemo domaćina od poverenja kojeg znamo i posećujemo. U svetu imate pokrete gde se stanari dogovaraju sa domaćinom, pa ga snabdevaju. To je rešenje za one koji su platežno sposobni da dobiju zdravu hranu i koji bi da održe porodicu zdravom. Međutim, kada smo kod penzionera, mislim da smo jedina zemlja u svetu koja ima dve minimalne penzije. Kada kažete minimalna penzija, znači da manja ne može biti, ali minimalna za poljoprivrednike je 24.402 dinara, dok je za zaposlene u državnom ili privatnom sektoru 32.000 dinara - rekao je Ševarlić.

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Kurir.rs

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