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Potpredsednica Skupštine Srbije Lidija Dimitrijević izjavila je da bi Poslovnik o radu parlamenta trebalo doraditi kako bi se sprečile njegove zloupotrebe i opstrukcija rada.

- Normalno je dati nekom predlagaču neograničeno vreme, ali u našim uslovima to se ne može smatrati normalnim. To treba promeniti, da nikom nikada više u budućnosti, ni od nas, ni od nekih drugih koji će posle nas doći, ne padne na pamet da ovako opstruiše rad i da ovako nemilice troši vreme, živce i da nervira građane Srbije - rekla je Lidija Dimitrijević za FoNet povodom govora poslanika liste "Srbija pobeđuje" na konstitutivnoj sednici novog saziva parlamenta.

Poslanica Studentske liste smatra da postojeće rešenje Poslovnika samo po sebi nije pogrešno, ali se zloupotrebljava. Prema njenim rečima, treba ga doraditi i popraviti tako da ograniči zloupotrebe.

Lidija Dimitrijević je rekla da će se, kao potpresednica Skupštine, pridržavati Poslovnika i da neće imati problem da izriče opomene ili isključuje mikrofon, ukoliko za to budu postojali propisani uslovi. Ona je izrazila očekivanje da će parlament ubuduće voditi rasprave normalnim tonom, uz argumentovanu polemiku, bez međusobnog vređanja i povišenih tonova.

Povodom odluke parlamentarne većine da ona dobije svih šest potpredsedničkih mesta, kao i pisma kojim se Srpska napredna stranka obratila međunarodnim organizacijama, Lidija Dimitrijević je rekla da praksa raspodele funkicija i opoziciji važi za razvijene demokratske sisteme, ali da okolnosti u Srbiji nisu uporedive sa njima.

Ona je rekla da je izbor potpredsednika obavljen demokratski, uz konsultacije 250 kandidata sa Studentske liste i predstavnika studenata, kao i da su prilikom sastavljanja predloga vodili računa o regionalnoj i nacionalnoj zastupljenosti.

Obrazlažući zbog čega opozicija nije dobila potpredsedničko mesto, Lidija Dimitrijević je navela da je reč o ljudima koji su progonili, hapsili i fizički napadali profesore i studente.