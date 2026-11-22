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Sednica Skupštine Grada Beograda zakazana je za sutra, a odbornici će, između ostalog, raspravljati o rebalansu gradskog budžeta za 2026. godinu, kao i o inicijativi za razrešenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića.

Inicijativu za razrešenje gradonačelnika Šapića pokrenula je odbornička grupa Kreni-promeni u Skupštini grada, kojoj su se pridružile i druge opozicione odborničke grupe tako da je inicijativu potpisao ukupno 41 odbornik.

Sednica je prvobitno bila zakazana za 13. oktobar, ali nije održana zbog nedostatka kvoruma, pošto se odbornici vladajuće odborničke grupe "Aleksandar Vučić - Beograd sutra" nisu pojavili, pa je ponovo zakazana za 23. novembar.