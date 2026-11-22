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Glumac Goran Bogdan objasnio je kako se Dubravka Đedović Handanović, srpska ministarka za energetiku u tehničkom mandatu, uključila u njegov projekat Kulturistria u istarskom Žminju, nakon što se našla u centru pažnje zbog prijave povezane sa neprijavljenim suvlasništvom u toj firmi.

Goran Bogdan Foto: Fest, Promo

Bogdan tvrdi da su je u projekat pozvali zbog njenog bankarskog iskustva, a ne političkih veza, kao i da je kasnije preuzeo njen vlasnički udeo, pišu Ivan Pandžić i Dijana Marić Odobašić, novinari hrvatskog portala 24sata.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović našla se pod lupom Agencije za sprečavanje korupcije zbog neprijavljenog suvlasništva u firmi Kulturistria. Bogdan, prema dostupnim informacijama, nije obuhvaćen tom prijavom.

Bogdan je za 24sata otkrio da je Kulturistria zamišljena kao kulturni kampus sa amfiteatrom, umetničkim rezidencijama, festivalima i radionicama. Ideja je, kako kaže, nastala kada je u Žminju pronašao zemljište sa prirodnom koncentričnom vrtačom, koja mu se učinila idealnom za amfiteatar.

Sa nekoliko saradnika osnovao je firmu i pripremio plan kupovine zemljišta i budućih ulaganja. Tek nakon toga u projekat su pozvali Dubravku Đedović Handanović, koja je tada radila kao direktorka regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Balkan.

- Nama je trebala Dubravka bankarka, a ne Dubravka ministarka - rekao je Bogdan.

Kada je postalo jasno da će preuzeti političku funkciju, glumac tvrdi da su se dogovorili da zaustave aktivnosti i promene vlasničku strukturu.

Bogdan je potom preuzeo njen udeo i danas poseduje 70 odsto firme. Naglasio je da Đedović Handanović, nakon ulaska u politiku, nije učestvovala u razvoju projekta niti u poslovnim aktivnostima firme, koja je, prema njegovim rečima, ostala neaktivna.

Glumac tvrdi da zemljište nisu kupili sa namerom da mu naknadno promene namenu, već upravo zbog njegovih prirodnih karakteristika i postojećih urbanističkih uslova. Projekat predviđa amfiteatar i tri objekta za boravak i rad umetnika, a zamišljen je kao prostor u kojem bi se održavali festivali, radionice, predstave i umetničke rezidencije. Tokom leta imao bi i turističku funkciju, dok bi van sezone služio za kulturnu produkciju i okupljanje kreativaca iz Hrvatske i inostranstva.

Uprkos pažnji koju je projekat privukao zbog slučaja srpske ministarke, Bogdan ne namerava da odustane od svojih planova.

Kaže da su mu se javili brojni umetnici i producenti zainteresovani za saradnju, ali zasad ne može da govori o rokovima niti ukupnoj vrednosti ulaganja.

- Verujem da kultura i kreativna industrija mogu biti mnogo više od dodatka turističkoj ponudi. Mogu postati njen važan pokretač, ali i razlog zbog kojeg će ljudi u Istru dolaziti tokom cele godine - poručio je glumac za 24sata.