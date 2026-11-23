Slušaj vest

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić najavio je danas da će biti održane konsultacije u vezi sa formiranjem skupštinskih odbora, uoči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice parlamenta.

- Biće konsultacije - kratko je odgovorio FoNetu Čupić.

Lider opozicije u parlamentu Aleksandar Vučić ovog jutra na televiziji Pink potvrdio je da će se konsultacije održati.

- Idemo danas na konsultacije Jovanov i ja, rekao je Vučić na početku gostovanja dodavši da će u skupštinskim odborima dobiti mesta proporcionalno svojoj snazi ali verovatno ne i upravljajuće pozicije.

Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije zakazan je za sutra u deset časova, a očekuje se izbor članova radnih tela parlamenta i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.