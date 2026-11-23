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Rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić ostaje na toj funkciji, pošto Senat Univerziteta na današnjoj sednici nije usvojio predlog za njegovo razrešenje. Za razrešenje Madića glasalo je 13 članova Senata, četiri su bila protiv, jedan uzdržan, dok su dva glasa bila nevažeća.

Sednici je prisustvovalo 20 od ukupno 29 članova Senata, a za razrešenje rektora bilo je neophodno najmanje 15 glasova.

Kako je objasnio dekan Akademije umetnosti Zoran Krajišnik predlog za razrešenje nije usvojen, iako je većina prisutnih članova Senata glasala za smenu, jer nisu bili prisutni svi predstavnici studenata.

Sednici je prisustvovao samo student prorektor Damjan Vakanjac, dok preostalih šest studentskih predstavnika nije delegirano.

Ovo je drugi put da Senat Univerziteta u Novom Sadu odlučuje o razrešenju Madića.

Na sednici održanoj krajem novembra prošle godine predlog za njegovu smenu takođe nije dobio potrebnu većinu, a tada je za razrešenje glasalo sedam članova Senata, 11 je bilo protiv, jedan član bio je uzdržan, a jedan glas nevažeći.

Zahteve za razrešenje rektora Madića ranije su uputila i nastavno-naučna veća fakulteta u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, kao i akademska mreža Slobodan univerzitet, koja je u više navrata tražila njegovu ostavku.

Deo zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu je u decembru 2024. godine, kada su počele blokade fakulteta, tražio ostavku rektora, tvrdeći da je "suprotstavljen svojim studentima, nastavnicima i zaposlenima na fakultetima".