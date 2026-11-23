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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da sprovodi dokazne radnje u okviru predistražanog postupka po krivičnoj prijavi koju je protiv gradonačelnika Aleksandra Šapića podnela Agencija za sprečavanje korupcije i navelo da se obratilo nadležnim organima u Italiji tražeći podatke o nepokretnosti u Trstu na koju se prijava odnosi.

''Povodom interesovanja javnosti za postupanje po krivičnoj prijavi Agencije za sprečavanje korupcije protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da sprovodi dokazne radnje u okviru predistražnog postupka zbog krivičnog dela neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 101. Zakona o sprečavanju korupcije'', navodi se u saopštenju Trećeg OJT.

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Dodaje se da je Agencija za sprečavanje korupcije podnela krivičnu prijavu broj 04600-0091/18-08 14. avgusta 2025. godine, a da je Više javno tužilaštvo u Beogradu prijavu primilo istog dana, dok je dopuna krivične prijave dostavljena 29. avgusta 2025. godine.

Kako se navodi, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu primilo je prijavu sa dopunom 31. decembra 2025. godine od Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U dostavljenim spisima nema podataka o radnjama preduzetim radi provere navoda prijave i njene dopune pre prijema predmeta u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Po prijemu predmeta, Treće osnovno javno tužilaštvo sačinilo je zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći nadležnom organu Republike Italije i dostavilo je ovlašćenom prevodiocu radi prevoda na italijanski jezik.

Aleksandar Šapić Foto: Beoinfo

''Zamolnica obuhvata podatke i dokumentaciju o vlasništvu, površini, vrednosti i načinu sticanja nepokretnosti u Trstu na koju se prijava odnosi. Obuhvata i podatke o bankovnim računima, prometu po tim računima i transferima prema inostranstvu, uključujući iznose, korisnike i osnov transfera, radi provere izvora sredstava kojima je finansirana kupovina nepokretnosti'', stoji u saopštenju.

Kako se navodi, radi provere podataka o nepokretnostima na teritoriji Beograda, Tužilaštvo je od pet javnih beležnika zatražilo i pribavilo kopije overenih ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Aleksandra Šapića.

Tužilaštvo je od Poreske uprave zatražilo podatke o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnoj i pokretnoj imovini na teritoriji Srbije, a od Sekretarijata za javne prihode Grada Beograda podatke o plaćanju godišnjeg poreza na imovinu na teritoriji grada.

"Po prijemu odgovora nadležnih organa Republike Italije, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu razmotriće dostavljene podatke i dokumentaciju zajedno sa dokazima pribavljenim u Republici Srbiji i preduzeti dalje radnje radi utvrđivanja da li su ispunjeni zakonski uslovi za krivično gonjenje gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića", navodi se u saopštenju.