Slušaj vest

Sara Valentik, potpredsednica Narodne skupštine izvinila se na današnoj sednici Skupštine Srbije narodnim poslanicima liste "Aleksandar Vučuć - Ujedinjena Srbija", ali i svim građanima Srbije koji su glasali za tu listu povodom njene izjave koje je dala u prošli četvrtak, međutim njen pokušaj izvinjenja pokrenuo je pravu lavinu u skupštinskoj sali!

- Nisam mislila da ikome treba uskratiti pravo izražavanja mišljenja, to je ustavno zagarantovano pravo svakog građanina Republike Srbije. Svako ima pravo na govor i da izrazi svoje mišljenje, to je nešto što se nikad ne sme dovesti u pitanje, i izvinjavam se što sam svojom izjavom ostavila drugačiji utisak. Mojom izjavom želela sam da kažem ne da nemaju pravo, nego da nije pravedno da sede u Skupštini svi oni koji su ovoj zemlji naneli neprocenjivu štetu u poslednjih 14 godina. Svako ko je radio protivustavno i protivzakonu treba da odgovara i odgovaraće za svoje postupke. - rekla je Valentik, što je izazvalo negodovanje u redovima poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Na to je replicirao šef ove poslaničke grupe Aleksandar Vučić:

- Pokušao sam da izađem, da budem iskren, nešto se ne osećam najbolje, a onda sam pomislio da ću da se obradujem nečemu. A onda sam shvatio da je u pitanju još jedan pokvareni trik, za koji je zaslužila ne opomenu već isključenje sa sednice, gospođa Valentik. Ona je u stvari, na najgori mogući način, na najgori mogući način, govorila o nekome, i pri tome nemam ništa protiv.

Vidite, za razliku od nje, koja misli da je neko uništavao, ja znam da onaj ko je podigao bruto domaći proizvod sa 30 milijardi na 100 milijardi, da je onaj ko je spustio nivo nezaposlenosti sa 25,9, u čemu su mnogi od vas ovde učestvovali, stručnjaci, na 7,2, da je onaj ko je podigao plate za više nego 3 puta, sa 329 evra na 1.050 evra, da je onaj ko je podigao penzije sa 202 evra na 520 evra, da je onaj ko je izgradio više kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica nego u prethodnih 70 godina, da je taj izgradio zemlju i uradio mnogo toga dobrog za zemlju - kazao je Vučić i dodao:

Milenko Jovanov i Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

- Gospođa koja se javila, ona nije provela u ovoj zemlji vreme. Ona je provodila u jednoj drugoj zemlji vreme, mnogo dugo, i ona verovatno priča možda o toj drugoj zemlji, ne priča o Srbiji. Srbija izgleda potpuno drugačije, Srbija je promenila svoje lice, Srbija danas je neuporedivo bogatija, a ta vrsta trikova u kojima ćete protivnike da ponižavate, u stvari, mi ćemo formalno, kao da vam izreknemo izvinjenje. I videli ste moju reakciju: bila je više nego fer. Iako su mnogi bili iznenađeni, ja sam rekao: "Bravo" i čestitam, pomislivši da će stvarno nešto pristojno da kaže. A onda sam se šokirao, razumevajući da je "pristojnost" strana reč, izraz, iliti tuđica u rečniku gospođe Valentik - rekao je Vučić, kome je zatim Aleksandar Čupić ugasio mikrofon jer mu je isteklo vreme, nakon čega je Vučić na kratko napustio skupštinsku salu!

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić izrekao je opomenu Ani Brnabić koja se prethodno javila za reč na temu izjave potpredsednice Sare Valentik a u nastavku je nastavila da govori iako na to više nije imala pravo pa joj je izrekao opomenu, a Kurirov blog uživo sa sednice NSRS možete pratiti OVDE.

Da podsetimo, Sara Valentik, poslanica Studentske liste, izjavila je u prošli četvrtak holu parlamenta da "SNS mafija nema pravo govora, nema pravo da ima poslanike, nema pravo da ima potpredsednike ni generalne sekretare"!