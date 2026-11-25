Slušaj vest

Karijerni diplomata Zoran Milivojević izjavio je danas da je odluka predsednika Skupštine Srbije Aleksandra Čupića da ne prisustvuje Samitu EU - Zapadni Balkan u Briselu potpuno u skladu sa potrebama Srbije, jer time pokazuje da posvećuje pažnju onome što je za Srbiju sada značajnije a to je politička stabilizacija.

On je za Tanjug rekao da je njegova odluka i racionalna jer pokazuje da je važno da institucije počnu da funkcionišu i da se prenos vlasti obavi na najbolji mogući način.

- To je prioritet Srbije u ovom trenutku i Brisel bi za to morao da ima razumevanja, posebno što platforma novih vlasti ide u susret onome što su interesi EU u onom delu koji se tiče nastavka naših pristupnih pregovora i interesa obe strane da se taj dijalog deblokira. Nove vlasti u Srbiji insistiraju na onome na čemu insistira i EU, vladavina prava, demokratske institucije, sloboda izražavanja, korupcija, sve ono što je u vrednosti EU - naveo je on.

Ursula fon der lajen, Aleksandar Čupić i Antonio Košta Foto: Marko Kranjc, Daniel Gnap/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na pitanje kakva će biti saradnja nove vlasti u Srbiji sa EU ukoliko ne uvedemo sankcije Rusiji, Milivojević je ocenio da će pritisak na Srbiju da uvede sankcije Rusiji ostati, ali da je u onome što je Studentska lista iznela o spoljnoj politici glavno težište državna i nacionalna politika i interesi, što govori da nova vlast neće uvesti sankcije Rusiji.