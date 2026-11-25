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Prazna stolica Srbije na današnjem na samitu EU - Zapadni Balkan i samim tim neusaglašavanje sa završnom deklaracijom, za Brisel nisu znak političkog bojkota ili zatezanja odnosa, već se tumače kao nužna „institucionalna faza“ u jeku demokratske tranzicije u Beogradu.

Takav neskriveni optimizam evropskih zvaničnika zbog izborne pobede Studentske liste i puno razumevanje za hitne obaveze v. d. predsednika Srbije Aleksandra Čupića oko konstituisanja parlamenta i formiranja nove izvršne vlasti, novim vlastima u Beogradu daju snažan vetar u leđa, ali sa jasno ograničenim rokom trajanja, koje analitičari oročavaju na period od tri do šest meseci.

Toliko će, naime, prema oceni sagovornika Kurira trajati briselski "medeni mesec" i period diplomatske popustljivosti tokom kojeg se od Beograda ne očekuju krupni strateški zaokreti dok se institucije ne stave na noge.

Međutim, čim nova Vlada preuzme pun mandat, kurtoaznu podršku i razumevanje zameniće stari, dobro poznati zahtevi sa briselske agende: konkretne reforme u oblasti vladavine prava, usklađivanje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU prema Rusiji, obnova dijaloga sa Prištinom, ali i sve glasniji bilateralni zahtevi koji pristižu iz regiona, saglasni su analitičari.

Početni bonus

Bivši ambasador i diplomata Srećko Đukić ocenjuje za Kurir da svaka nova vlada na početku mandata ima određeni „bonus“ i period za prilagođavanje, ali upozorava da Srbiju, bez obzira na promenu vlasti, čekaju decenijski spoljnopolitički problemi koji se više ne mogu odlagati.

Bivši ambasador i diplomata Srećko Đukić Foto: Kurir TV

- Svaka vlada na svom startu ima određeni popust i vreme za razumevanje situacije u kojoj se nalazi. Međutim, kada je reč o Evropskoj uniji, to nije samo stvar odnosa Srbije i Evropske komisije, već trougao između Srbije, Komisije i članica EU. Mi smo i do sada imali situaciju da Evropska komisija da pozitivno mišljenje, kao na primer za treći klaster, ali ga nisu dale članice Unije, a one su te koje donose konačnu odluku i konačnu presudu - ističe Đukić.

Prema njegovim rečima, unutrašnja platforma Studentske liste, zasnovana na borbi protiv korupcije, vladavini prava i izgradnji institucija, biće važna osnova za spoljnu politiku, ali će nova vlada morati da pokaže spremnost za otvoren i realan pristup kako prema Briselu, tako i prema susedima.

- Mislim da buduća vlada ima potencijal da osmisli novi pristup i otvori nove pregovore sa Evropskom unijom. Pritom ne mislim da treba reći da je sve do sada precrtano, već da tim pitanjima treba prići objektivnije, rešavati probleme korak po korak i shvatiti da nije sva pravda uvek samo na našoj strani - objašnjava naš sagovornik.

Đukić dodaje da Srbiju, bez obzira na promenu vlasti, čekaju i decenijski otvoreni problemi u regionu, rešavanje problema sa Kosovom i Metohijom, kao i balansiranje između SAD, Rusije i Kine.

- Te probleme više ne možemo da guramo pod tepih jer stalno ispadaju napolje, niti smemo da te hipoteke ostavljamo budućim generacijama. Nova vlada je pozvana da ih razmotri i pokuša da ih reši u ime budućnosti zemlje - zaključuje Đukić.

Nacionalni interes iznad svih

Karijerni diplomata Zoran Milivojević u izjavi za Kurir ocenjuje da je državni i nacionalni interes jedini prioritetni kriterijum koji će određivati spoljnopolitičko ponašanje Srbije, bez obzira na pritiske iz Evropske unije i turbulencije na evropskoj političkoj sceni.

Zoran Milivojević, karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

On ističe da odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta ostaje crvena linija preko koje nijedna vlast u Beogradu ne može da pređe, te da oko pitanja Kosova i Metohije nema pogađanja.

- Pitanje usaglašavanja spoljne i bezbednosne politike ima za nas suštinski značaj u delu koji se tiče odbrane suvereniteta i stava Rusije da nam to i dalje garantuje u Savetu bezbednosti UN. Drugi ključni aspekt su energetika i gas, gde nam predstoje razgovori sa Ruskom Federacijom i gde Srbija u ovom trenutku nema alternativu. Državni i nacionalni interes je jedino merilo i imaće prioritet u odnosu na sve pritiske drugih centara moći. Teško je i ne treba očekivati da će srpska strana promeniti svoj stav i žrtvovati nacionalne interese zarad odnosa sa Evropskom unijom po bilo kom osnovu - poručuje Milivojević.

Kratak grejs period

Govoreći o odnosu Brisela prema novoj vlasti u Beogradu, diplomata upozorava da na razumevanje i grejs period Evropske unije ne treba računati na duži rok, jer su geopolitički interesi EU zbog rata u Ukrajini sada u prvom planu.

- Pitanje usaglašavanja spoljne i bezbednosne politike ostaje u žiži EU i ne treba računati da će se Srbiji dugo tolerisati stav oko toga. Već na proleće slede izbori u Francuskoj, a potom i u Italiji, Poljskoj i Španiji, situacija unutar same Unije je turbulentna, uz nesaglasnosti oko budžeta, i pritisak u zemljama članicama je veliki – zaključuje Milivojević.

Pritisak će biti još veći

Ekonomista Branko Milanović ocenio je na mreži Iks da će zahtevi koje će bar 12 zemalja EU i Evropska komisija staviti pred Studentsku listu biti daleko veći od onih pred Aleksandrom Vučićem.

Ekonomista Branko Milanović Foto: Screenshot

On smatra da će nakon odbijanja tih "ekstremnih i ekstravagantnih" zahteva, koje nijedna vlada ne može da ispuni, Studentska lista biti optužena da je velikosrpska, dok će odnosi Srbije i EU pasti na daleko niži nivo.

- Zato je jedino rešenje dogovor o izlasku Srbije iz procesa asocijacije. Od tog trenutka EU tretira Srbiju kao bilo koju treću zemlju, Maroko, Boliviju ili Singapur. Može da zamera ovo ili ono, ali to nema nikakve važnosti – zaključio je Milanović.

Povratak na "fabrička podešavanja"

Predrag Marsenić, potpredsednik Novog DSS-a, stranke koja se protivi članstvu u EU, a zalaže se za široku saradnju sa Briselom, ocenjuje za Kurir da su zvaničnici EU odmah nakon izbora jasno poručili da se od Srbije očekuju uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji i faktičko priznanje KiM kroz sprovođenje prihvaćenih sporazuma.

potpredsednik Novog DSS-a Predrag Marsenić Foto: Preentscreen Youtube

- Zbog činjenice da Srbija još uvek nema izabranu vladu ni predsednika, zvaničnici EU nemaju konkretne adrese na koje bi isporučili te zahteve i samo zato deluje da traje takozvani briselski "medeni mesec". Onog trenutka kada se konstituišu sve institucije, taj period će se završiti i Brisel će se vratiti na fabrička podešavanja, a s obzirom na najave nove vlasti da želi nastavak evropskog puta, nije najjasnije kako će na te zahteve odgovoriti - zaključuje Marsenić.

Podsećamo, Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana održava se večeras u Briselu. Domaćini samita su predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Glavne teme su proces proširenja, postepena integracija regiona, sprovođenje Plana rasta za Zapadni Balkan, bezbednosna saradnja i rešavanje otvorenih regionalnih pitanja.