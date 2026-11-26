Glavni i odgovorni urednik Informera danas je dao iskaz u Palati pravde
SASLUŠANJE
"DUH SLOBODNOG ČOVEKA NE MOGU DA UNIŠTE" Vučić objavio fotografiju Dragana Vučićevića kako u Palati pravde nasmejan pokazuje uzdignutu pesnicu!
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Šef poslanika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić objavio je fotografiju na kojoj se vidi glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević kako nasmejan u hodniku Palate pravde pokazuje sa uzdignutu pesnicu.
- Duh slobornog čoveka ne mogu da unište - napisao je Vučić uz forografiju.
Vučićević, koji je juče uhapšen, danas je dao iskaz kod tužioca u Palati pravde. Ispred ove zgrade jutros su se okupili saradnici i zaposleni Informera, predstavnici opozicije i drugi koji daju podršku Vučićeviću.
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