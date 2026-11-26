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Deo novca namenjenog Srbiji, Bosni i Hercegovini i tzv. Kosovu, Evropska komisija će preusmeriti ka onima, koji su, kako EK procenjuje, bolje napredovali u evropskim integracijama. To su, kažu, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija.

Ovo je potvrdila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana.

U međuvremenu, na domaćoj političkoj sceni, raspisani su predsednički izbori. To znači da ćemo 27. decembra birati ko će biti predsednik Srbije.

1/5 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ove vesti bili su Branko Lukić, advokat i nekadašnji narodni poslanik, Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja lista "Politika", i Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog forma.

"Sada sam evroskeptik"

Lukić smatra da 85% naših građana ne želi članstvo u Evropskoj uniji, rekavši da postoje dva zahteva koja su apsolutno uticala odbojnost naših ljudi prema Uniji.

- Nisam za to da Srbija uopšte ulazi u Evropsku uniju. Svi znamo da Podglavlje 35 predviđa gubitak Kosova. Naravno, bio sam i ja evroentuzijasta. Oni su krivi zašto je Srbija formirala ovakvo mišljelje prema EU. Bio sam na sastanku sa Koštom i Martom Kos i rekao sam im da je to njihova greška. Njima sam rekao da sam sada evroskeptik. Oni odgovore onim lažnim osmesima. Pitanje je vezano za nezavisnost Kosova i sankcije prema Rusiji. Upravo zbog toga je više od 85% stanovnika Srbije protiv članstva u EU. Evropska unija u ovom momentu ne stoji sjajno, znamo kakvo joj je stanje u industriji, da se fabrike sele u Ameriku. Nije to kao nekada. Kao što je Aleksandar Pavić rekao, prodaju nam propalo preduzeće za velike pare. Ovo su samo vidovi pritiska, Rezolucija o Vukovaru, oduzimanje sredstavla i slično. To je pritisak na nove ljude koji dolaze, kako im ne bi dali da dišu - rekao je Lukić.

Ukoliko uzmemo u obzir da postoje evroskeptici, evroentuzijasti i evrorealisti, Vuletić je sebe svrstao u grupu evrofanatika, odnosno osoba koje pozdravljaju put Srbije ka Uniji, pa je obrazložio:

03:38 "TO JE PRITISAK EVROPE NA NOVU VLAST SRBIJE" Sukob mišljenja u "Usijanju": Da li ste za članstvo u Evropsku uniju? Izvor: Kurir televizija

- Mene svrstavaju u evrofanatike, to je stepen iznad evroentuzijasta. Međutim, realista sam kada je u pitanju naš interes. Nisam fanatičar u bukvalnom smislu, lično nemam razlog da bude ni evrofanatik, niti evroskeptik. Ipak, naravno da jesam jer volim ovu državu, živim ovde čitav život i gledam budućnost dece. Ja kada sam imao 20 godina, to je bilo 1991. tada je napadnut Vukovar i otpočeo rat. Moje dete danas ima 20 godina, pa kada pričamo o tim temama, napravim retrospektivu unazad 35-40 godina šta se nama događa. Onda, kada sagledam ceo koncept, nije mi teško da kažem da sam evrofanatik. Ne postoji na ovom svetu, u ovom trenutku podeljenog sveta, bolji institucionalni, moralni i vrednosni okvir za život na svetu. Posebno nakon agresije Rusije na Ukrajinu - ispričao je Vuletić.

Šta je alternativa Evropskoj uniji?

Marko Lakić posmatra Evropu iz neodlučne perspektive, kako kaže, zna suštinu te "balade" koja mu se ne dopada, ali ne vidi alternativu jer Srbija ne može adekvatno da napreduje kao izolovano ostrvo.

- Nemam odgovor, nije mi jasno kako da posmatram Evropsku uniju. Jasno mi je da na kraju te balade jeste pitanje Kosova. Ne znam za narod koji je dobrovoljno amputirao deo teritorije. Znam da je to priča sa tužnim krajem. Suštinsko pitanje je šta je alternativa, a bojim se da ona ne postoji. Srbija ne može da ostane kao usamljeno ostrvo. Sada plaćamo cenu toga. Shvatam da Evropa nema alternativu, ali se bojim da je to priča sa tužnim krajem - kaže Lakić.

Lukić se ne slaže sa uvaženim sagovornikom novinarom Markom Lakićem, tvrdivši da postoji alternativa Evropskoj uniji.

Foto: Kineska medijska grupa

- Zašto pričamo o nama kao ostrvu? Je l' hoće da nam uvedu sankcije? Mi možemo sa njima da imamo trgovinske ugovore, ne moramo da budemo deo toga. Evropa je davno napustila svoje demokratske postulate. Večeras smo čuli kako su najmoralniji i najbolji u svetu, a setimo se izbora u Rumuniji. To je čista krađa bila, oni su diskvalifikovala čoveka koji je pobedio. Da li su to moralne vrednosti koje treba da sledimo? Vidimo da BRICS raste, a Evropa opada - rekao je Lukić, na šta je Vuletić rekao "BRICS ne postoji, dakle ne može ni da raste", na šta je Lukić nastavio: "Naravno da postoji, svašta. Dakle, kažete da težimo onima koji su nas bombardovali? Ja sam na zapadu živeo, znam dobro šta su oni."

Marko Lakić se nadovezao na temu BRICS-a i alternative za Srbiju, rekavši da podržava stav da ne treba da težimo članstvu među državama koje su izvršile agresiju nad našom zemljom, ali da je Srbija daleko od BRICS-a.

- Slažem se da oni koji su nas bombardovali nisu ideal, ali se slažem i da BRICS nije alternativa jer mi nemamo izlaz na more. Da bismo imali slobodnu trgovinu, moramo da imamo more, pa bismo robu opet slali preko EU, recimo luka u Baru ili Solunu. Mi imamo loš geografski položaj, okruženi smo NATO zemljama - govori Lakić.

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Kurir.rs

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