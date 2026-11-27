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Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić prisustvovao je večeras u Ohridu neformalnoj večeri za šefove država učesnica samita Procesa Brdo-Brioni.

Sliku sa ovog događaja podelio je član Predsedništva BiH Denis Bećirović.

- Večeras u Ohridu prisustvujem neformalnoj večeri za šefove država učesnica Procesa Brdo-Brijuni, koju uoči sutrašnjeg samita priređuje predsednica Republike Severne Makedonije, Gordana Siljanovska-Davkova - napisao je on.

Glavna tema samita, kako je najavljeno, biće evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana, sa naglaskom na sprovođenje neophodnih reformi, jačanje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa.Lideri će razgovarati i o aktuelnim evropskim i regionalnim izazovima, povezivanju, pitanjima životne sredine i stvaranju boljih mogućnosti za zapošljavanje mladih.

Na Samitu je najavljeno i učešće predsednika Albanije Bajrama Begaja, članova Predsedništva BiH Željke Cvijanović i Darijane Filipović, predsednice privremenih prištinskih institucija Justine Široka-Pulje i predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.