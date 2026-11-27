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Srbija bi mogla da ostane bez stotine miliona evra iz Plana rasta za Zapadni Balkan, nakon što dogovorene reforme nisu sprovedene u predviđenom roku. Evropska komisija najavila je preraspodelu dela novca namenjenog zemljama regiona, pa bi dodatna sredstva mogli da dobiju Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija. Konačna odluka o raspodeli očekuje se u narednim danima ili nedeljama.

Istovremeno, predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić kritikovao je odnos Evropske unije prema Beogradu i poručio da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, ističući da je takav stav deo izbornog programa. Govoreći za nemačku televiziju ZDF, naglasio je da evropske vrednosti, poput vladavine prava i slobode medija, Srbija treba da razvija pre svega zbog sopstvenog društva, a ne isključivo zbog zahteva Brisela.

Gosti koji su analizirali ove teme za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" bili su Aleksandar Pavković, urednik i novinar produkcije "Balkan info" i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

- Ja se bojim kada kažu da nije bilo napretka u određenim oblastima, poput ljudskih prava i slobode medija. Posle ovih dešavanja u prethodnih mesec dana, mi od tog novca u naredne četiri godine apsolutno ništa nećemo videti. Govori se o zatvaranju medija i o tome da ne smete ništa da kažete. Ja više ne znam ni šta smem da govorim u ovoj emisiji, a šta ne smem. Kada govorimo o samim sredstvima, za period od 2024. do 2027. godine trebalo je da bude dodeljeno šest milijardi evra za nekoliko zemalja koje ste nabrojali. Mi smo do sada dobili oko 174 ili 176 miliona evra, dok su Albaniji i Crnoj Gori sredstva povećana za 15 odsto - rekao je Obrknežev.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

EU ponovo uslovljava Srbiju reformama

On je ocenio da Evropska unija, uprkos promeni vlasti, nastavlja da uslovljava Srbiju ispunjavanjem reformi, posebno u oblastima slobode medija i vladavine prava, dok je kritikovao izostanak konkretnog lobiranja povodom rezolucije o Vukovaru.

- Iskreno, mislio sam da će oni sada nagraditi ovu novu vlast koja dolazi i da zapravo neće opredeliti ništa konkretno za Srbiju. Međutim, videli smo da su nastavili sa svojim stalnim floskulama o pravima. Dok oni govore o pravima, u istom Evropskom parlamentu usvojena je rezolucija o Vukovaru. Tako da, što bi se reklo, izgleda da smo na fantastičnom putu u narednom periodu. Neko se samo oglasi i kaže: "Pa mi se ne slažemo sa tom rezolucijom." Dobro, bravo što se ne slažete, ali šta ste učinili ili koliko ste lobirali u samom Evropskom parlamentu? Apsolutno ništa. Ne može jedna stranica na Instagramu ništa da izlobira. Ona može samo fiktivno da postoji i da ovde zamagljuje sve što može da zamagli. Ako govorimo o tome kako Evropska unija sagledava ovaj prostor, ovo je idealan primer. Čak i kada se vlast promeni i mogu da se opredele sredstva, to nije dovoljno, već se ponovo traže određene reforme. Ipak, ponavljam, čini mi se da su najveće zamerke bile upravo na račun slobode medija i vladavine prava. Videćemo kako će se dalje razvijati situacija sa vladavinom prava, odnosno neprava, kako to neki kažu, i slobodom medija, kao i koliko će još medija biti ugašeno do sledećeg odlučivanja o isplati novca - kaže on.

Kako je voditeljka pomenula, preusmeravanje sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan ponovo je otvorilo pitanje odnosa Evropske unije prema Srbiji, ali i reformi koje se od Beograda očekuju u narednom periodu. Dok se kao razlozi za dovođenje novca u pitanje navode zakoni koji, prema oceni evropskih zvaničnika, podrivaju nezavisnost pravosuđa, postupanje prema demonstrantima i stanje u medijima, u javnosti se istovremeno polemiše o ulozi hrvatskih evroposlanika i rezoluciji o Vukovaru. O tome da li je ovakav razvoj događaja bio očekivan govorio je Pavković.

- Smatram da sloboda medija nije u slobodi da se kritikuje bivša vlast, nego sadašnja vlast. Dakle, treba kritikovati sadašnju vlast, koja je odgovorna. Međutim, mi smo u interregnumu, pa možemo govoriti i o dosadašnjoj vlasti, pošto je to trenutno neka pomalo šizofrena situacija kod nas. Bilo bi mi jako teško da u ovom trenutku kažem da podržavam to što ste pročitali, odnosno da je zaista takva situacija. Videćemo kakva će sada biti. Nisam ja neko ko je, kao što Nebojša govori, neki Piculin svedok ili nešto slično. Ne kažem da ti to misliš za mene, nego govorim o tome kako me inače predstavljaju sa druge strane. Sama činjenica da mi ovde razgovaramo predstavlja neku vrstu poboljšanja ljudskih prava i slobode medija, tako da vidim pozitivne promene - naveo je.

Aleksandar Pavković u studiju Kurir televizije govori o odnosu Evropske unije prema Srbiji, slobodi medija i rezoluciji o Vukovaru Foto: Kurir Televizija

- S druge strane, kada je reč o rezoluciji o Vukovaru, mislim da bi ona bila usvojena ko god da je na vlasti u Srbiji i da to nema nikakve veze sa promenom vlasti u našoj zemlji, već sa isterivanjem nekih hrvatskih hirova. Oni su tek počeli sa tim, zato sačekajmo i vidimo šta će još tražiti od nas. Siguran sam da se neće zadržati samo na Vukovaru i da ima još mnogo stvari koje će tražiti. Pazite šta je zanimljivo. Oni traže da im otvorimo dokumenta kako bi pronašli oko 1.700 nestalih, ako se ne varam. Mi potražujemo skoro isti broj nestalih, međutim... Od tih 1.700, otprilike 1.000 su Srbi, tako da me baš zanima koliko je Hrvatskoj stalo da ih pronađe. Što se tiče ovih stvari koje je Nebojša spomenuo, Picula je dočekan ovde u Beogradu, u Skupštini, je l' tako? Bila je i izložba o Jasenovcu. U toj istoj Skupštini nekoliko puta nije usvojena rezolucija o tome da je u NDH počinjen genocid nad srpskim narodom, kao i nad drugim narodima - Jevrejima i Romima. Čak 166 poslanika, mahom iz tadašnje vladajuće koalicije, ali i iz opozicije, glasalo je da se ta rezolucija ne stavi na dnevni red. Tako da je, znate, pomalo paradoksalno da dočekujete Piculu, o kome ja mislim sve najgore - za Kurir televiziju, rekao je Pavković.

03:39 Obrknežev i Pavković o slobodi medija i novcu iz EU koji bi Srbija mogla da izgubi: "Dok oni govore o pravima, usvojena je rezolucija o Vukovaru“ Izvor: Kurir televizija

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