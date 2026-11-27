Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Aleksandar Čupić, predsednik Skupštine Srbije i vd. predsednika republike, tokom samita Brdo-Brioni u Ohridu susreo se i sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Čupić i Zoran Milanović na Samitu Brdo Brioni u Ohridu Foto: Georgi Licovski/EPA

Njih dvojica su se pre fotografisanja rukovali, a zatim nastavili sa aktivnostima predviđenim agendom samita.

Čupić se ranije danas sastao sa predsedavajućom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović, koja je istakla da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.

- Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je poverena. Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti - navela je Cvijanović na platformi Iks, uz fotografiju ovog susreta.

Predsednica Gordana Siljanovska Davkovadomaćin je današnjeg sastanka lidera Brdo-Brioni, a koorganizatori su predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, navodi se u najavi.

Po najavi, na sastanku će učestvovati predsednik Albanije Bajram Begaj, predsedavajuća i članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović, predsednica tzv. Kosova Justina Široka-Pulja, vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić i predsednik Crne Gore Jakov Milatović.