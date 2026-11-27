ČUPIĆ OČI U OČI SA PREDSEDNIKOM HRVATSKE: Pogledajte kako je protekao susret predsednika Skupštine i Zorana Milanovića na Ohridu (FOTO)
- Aleksandar Čupić se na samitu Brdo-Brioni u Ohridu rukovao sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, pa nastavio sa agendom skupa.
- Ranije danas sastao se i sa Željkom Cvijanović, koja je poručila da su mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj zajednički prioriteti.
Aleksandar Čupić, predsednik Skupštine Srbije i vd. predsednika republike, tokom samita Brdo-Brioni u Ohridu susreo se i sa predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem.
Njih dvojica su se pre fotografisanja rukovali, a zatim nastavili sa aktivnostima predviđenim agendom samita.
Čupić se ranije danas sastao sa predsedavajućom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović, koja je istakla da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.
- Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je poverena. Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti - navela je Cvijanović na platformi Iks, uz fotografiju ovog susreta.
Predsednica Gordana Siljanovska Davkovadomaćin je današnjeg sastanka lidera Brdo-Brioni, a koorganizatori su predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović, navodi se u najavi.
Po najavi, na sastanku će učestvovati predsednik Albanije Bajram Begaj, predsedavajuća i članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović, predsednica tzv. Kosova Justina Široka-Pulja, vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić i predsednik Crne Gore Jakov Milatović.
Proces Brdo-Brioni je regionalna inicijativa osnovana 2013. godine da bi se države Zapadnog Balkana integrisale u EU i da bi se situacija stabilizovala jačanjem regionalne saradnje i rešavanjem otvorenih pitanja.