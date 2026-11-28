Politika
MATI JEFIMIJA NA ČELU SESTRINSTVA: Manastir Ljubostinja dobio novu igumaniju
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Na dan rođenja Svete Evgenije, mitropolit i arhiepiskop kruševački David postavio je mati Jefimiju za novu igumaniju manastira Ljubostinja.
Mati Jefimija više od šest decenija posvećena je monaškom životu, a poslednjih nekoliko godina bila je namesnica blaženopočivše igumanije Hristine.
Prve godine monaškog života provela je uz čuvenog Kalista, a po poslušanju je negovala i brinula o velikim ljubostinjskim staricama, monahinjama Svetog vladike Nikolaja, od kojih je stekla dragoceno duhovno iskustvo i mudrost.
Neka mati Jefimija sa ljubavlju i verom predvodi sestrinstvo manastira Ljubostinja, jedne od najznačajnijih svetinja Srpske pravoslavne crkve i neprocenjivog duhovnog, istorijskog i kulturnog blaga našeg kraja.
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