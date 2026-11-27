Slušaj vest

Ime Radomira Saičića poslednjih dana nalazi se u centru pažnje javnosti nakon što je objavljeno da bi upravo ovaj univerzitetski profesor i akademik kandidat Studentske liste na predstojećim predsedničkim izborima u Srbiji. Dok se o njegovoj naučnoj karijeri, društvenom angažmanu i političkim stavovima sve više govori, interesovanje javnosti prirodno se proširilo i na njegov privatni život, koji je do sada uglavnom ostajao van medijskog fokusa.

Saičić, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, iza sebe ima zanimljivu životnu biografiju, a jedan od retkih javno dostupnih detalja iz njegovog privatnog života odnosi se na dva braka.

Prema podacima koje je objavio dnevni list Danas, Saičić se prvi put oženio veoma mlad, sa svega 22 godine, još pre nego što je završio fakultet. Međutim, taj brak nije potrajao zauvek. Nakon šest godina zajedničkog života, supružnici su se razveli, a o razlozima njihovog rastanka nije javno govorio.

Drugi put je sudbonosno „da“ izgovorio nakon povratka sa ratišta. Prema istom biografskom navodu, taj brak traje i danas. Ipak, identitet njegove druge supruge, kao ni detalji njihovog upoznavanja i zajedničkog života, nisu poznati široj javnosti.

Foto: Ilija Ilić

Prvi brak sklopio je još tokom studija

Radomir Saičić rođen je 31. oktobra 1961. godine u Beogradu. Njegov prvi brak počeo je u periodu kada je tek gradio profesionalni put. Imao je 22 godine, a u tom trenutku još nije bio završio fakultet.To je bilo vreme velikih životnih odluka, kada je, paralelno sa obrazovanjem i početkom akademske karijere, započeo i bračni život.

Ipak, šest godina kasnije došlo je do razvoda. O njegovoj prvoj supruzi nema dovoljno javno dostupnih podataka, a nije poznato ni da li je nakon razvoda ostala u kontaktu sa njim. Saičić nije javno iznosio detalje o ovom periodu svog života, pa se o razlozima zbog kojih se njihov brak završio može samo nagađati, što ne bi bilo opravdano.

Drugu suprugu oženio je nakon povratka sa ratišta

Posebnu pažnju privlači podatak o njegovom drugom braku, koji je započeo nakon povratka sa ratišta.

Prema dostupnim biografskim informacijama, Saičić se nakon tog perioda ponovo oženio i, kako je navedeno, u tom braku je i danas.

Ipak, o njegovoj sadašnjoj supruzi gotovo da nema javnih informacija. Nije poznato čime se bavi, koliko dugo su se poznavali pre venčanja, niti da li se pojavljuje u njegovom profesionalnom i javnom okruženju.

Za razliku od brojnih javnih ličnosti čiji su porodični odnosi često predmet medijskih interesovanja, Saičić je privatni život uspeo da zadrži daleko od reflektora. Njegova supruga nije prepoznatljiva javnosti, a zajednički život nisu predstavljali kroz intervjue i medijske nastupe.

Foto: SANU Printscreen

Od mladog studenta do akademika i mogućeg predsedničkog kandidata

Dok su detalji njegovog privatnog života ostali uglavnom nepoznati, profesionalna biografija Radomira Saičića prilično je dobro dokumentovana.

Diplomirao je hemiju 1983. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao 1987, a doktorirao 1992. godine. Profesionalno usavršavanje nastavio je u Francuskoj, gde je tokom 1995. i 1996. godine boravio na postdoktorskim studijama u okviru Nacionalnog centra za naučna istraživanja.

Redovni profesor Hemijskog fakulteta postao je 2002. godine, dok je za dopisnog člana SANU izabran 2012, a za redovnog člana 2018. godine.

Njegov naučni rad vezan je za organsku hemiju, organsku sintezu i medicinsku hemiju, a tokom karijere dobio je više priznanja, među kojima su Medalja Srpskog hemijskog društva i Nagrada grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje.

U javnosti je postao znatno prepoznatljiviji tokom studentskih protesta, kada se otvoreno uključio u društvena dešavanja i kritikovao pojedine poteze vlasti. U junu 2025. godine potpisao je i peticiju članova SANU kojom je zatražena ostavka predsednika Srbije.

Njegovo ime našlo se na parlamentarnoj listi „Studenti pobeđuju“, na kojoj je zauzeo 91. mesto, a nakon izbora postao je narodni poslanik.

Radomir Saičić Foto: Marko Karović

Privatnost koju nije menjao ni javni angažman

Iako se njegov život sada posmatra i kroz prizmu moguće predsedničke kandidature, čini se da je Saičić tokom čitave karijere pravio jasnu razliku između profesionalnog i privatnog života.

O njegovim naučnim dostignućima, akademskim funkcijama i društvenim stavovima postoje brojni zapisi, ali su supruge i porodični odnosi ostali van javnog prostora.

Poznato je da iza sebe ima dva braka, ali imena njegovih žena, međutim, nisu potvrđena u pouzdanim javnim izvorima, kao ni detalji o eventualnoj deci.

Upravo zato, dok se o Radomiru Saičiću sve više govori kao o čoveku koji bi mogao da dobije jednu od najvažnijih političkih uloga u zemlji, njegov privatni život i dalje ostaje deo biografije o kojem javnost zna veoma malo.