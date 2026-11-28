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Veliko interesovanje javnosti za ličnost predsedničkog kandidata Studentske liste Radomira Saičića i dalje ne jenjava, a na društvenim mrežama je sada objavljen još jedan stari snimak ovog srpskog akademika.

On je, najverovatnije 2015. godine, snimljen kako malim migrantima, deci koja su pobegla sa tada ratom zahvaćenog Bliskog istoka i našla se u Beogradu, delio bombone, a potom je dao izjavu za jednu televiziju.

Saičić je tada snimljen kod bivše Lastine autobuske stanice u Beogradu, i rekao je u programu:

- Prolazim ovde povremeno. Vidim sve veći i veći broj ljudi, dece i žena koji žive u zaista bednim uslovima, i onda prosto čovek pomisli, čini mi se da bi tu nešto moglo da se uradi. Ne vidim da mnogo organizovanog napora postoji, tako da ono što se može učiniti je da se kupi nešto u prodavnici, da se donese ovde - rekao je on.

Sadašnji predsednički kandidat je, na pitanje kako se oseća kada donese deci slatkiše, rekao: "Ne znam šta da vam kažem, čoveku dođe da plače".

- Čoveku dođe da plače kada vidi tu decu - rekao je Saičić dok mu je glas podrhtavao, a zatim je dodao:

- Kad čovek pogleda tu nepravdu tog zapadnog sveta, koji je upropastio ceo taj istok, koji je uneo tamo rat, bolest, propast, klanje, nasilje, smrt i izbeglištvo, i koji ih sada kao kugu tera sa svojih granica, kada pogleda tu istu decu koja vas naivno i nevino gledaju, a žrtva su svega toga i nesvesni u šta su sve ušli, onda zaista čoveku dođe samo da plače, i da učini nešto što može.

Pažnju korisnika društvenih mreža je posebno privukla činjenica da je, kao i u prethodnom snimku kada je posećivao beskućnike za Božić, Saičićevo prezime napisano pogrešno.

U ovom snimku Saičić je potpisan kao Radomir Stajčić, dok je u prilogu Nove S sa beskućnicima njegovo prezime napisano "Zajičić".

Pogrešno napisano prezime Radomira Saičića Foto: Printscreen/X

Citirao Jevanđelje, govorio o vasojevićkom poreklu, odnosu prema EU i formiranju Vlade

On je u obraćanju potom govorio o prioritetima, važnosti te funkcije, a odgovarao je i na pitanja novinara.

1/23 Vidi galeriju Konferencija za medije Studenti ponovo pobeđuju, Saičić kandidat za predsednika Foto: Ilija Ilić

Saičić je istakao da je potrebno obnoviti institucije koje su bivše vlasti zloupotrebljavali i da je ponosan što su mu studenti ukazali poverenje. Tom prilikom je obećao i da će se kao predsednik držati svojih ovlašćenja, da će javno obrazlagati svoje odluke i da će od drugih nosilaca vlasti tražiti istu odgovornost!

- Setimo se Jevanđeljske reči: "Koji hoće da bude prvi među vama, nek vam svima bude sluga". Vera mi daje moralnu snagu da držim reč, nauka me uči da postavljam pitanja i tražim dokaze, a život me naučio da, kada je najteže, preuzmem odgovornost. Tu odgovornost sam spreman da preuzmem i sada - rekao je on.

01:31 Konferencija studentska lista Izvor: MONDO/Marina Letić

Kada je reč o formiranju nove Vlade Srbije, Saičić je rekao da su konsultacije u toku i da će Vlada biti formirana brzo, ali ne prebrzo.

- Potrebno je da Vladu sastavimo što pre, pošto se odlazeća vlast trudi da potkopa državu. Ogromna finansijska sredstva se isisavaju iz sistema i trude se da otežaju stvar ne samo vlasti, već i građanima Srbije - kazao je kandidat za predsednika.

Saičić je podsetio i da je poreklom Srbin iz Crne Gore, od Vasojevića, i da tu ne vidi nikakvih problema.

- Ono što je obaveza nove vlasti je da se objedinjuje srpski narod, a ne da se stvaraju podele - kazao je on.

Istakao je, takođe, da ima pozitivan odnos prema evropskim vrednostima.